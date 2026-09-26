El ombligo

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió de forma irónica a las declaraciones hechas por su homólogo estadounidense Donald Trump durante su participación en la Asamblea General de la ONU.

Trump expuso a México como el epicentro de la violencia de los cárteles. Sheinbaum, sin romper la diplomacia y asegurando que mantiene una buena relación con el mandatario estadounidense, lanzó:

“Yo podría decir: ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’. O podría decir: ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’, pero no lo voy a decir”.