Morena aprueba en comisiones dictamen de reforma electoral; 11 de marzo, votación en pleno
La oposición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) sumó 39 votos en contra
El 10 de marzo se reportó que, con 45 votos del Grupo Parlamentario de Morena, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral aprobaron en lo general el dictamen de reforma política electoral, propuesta por la presidenta Sheinbaum.
El 11 de marzo será discutido y votado en el pleno.
La reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, partidaria de Morena, indica que:
‘La democracia no solo es una forma de gobierno, es un principio estructural del Estado y una forma de convivencia política y social basada en la soberanía popular’.
‘La voluntad popular ha llevado a una nueva forma de gobernar, hoy se gobierna en beneficio del pueblo y se aplica un programa social que ha modificado las relaciones políticas en tanto se han establecido derechos sociales plasmados en la Constitución que se ejercen sin condicionamientos por parte de los poderes públicos ni de los partidos políticos’
Ante la noción, se informó que previamente, tras un debate pactado, la oposición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) sumó 39 sufragios en contra de la reforma electoral, desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
‘A pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen, precisamente porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática. Lo decimos con respeto, con responsabilidad institucional y con la convicción de que las reformas electorales siempre pueden perfeccionarse mediante el diálogo’ expresó el diputado Ricardo Astudillo, del Partido Verde.
Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, denunció que su partido ha sido objeto de un ‘linchamiento mediático’ por defender su postura.
‘En nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la cuarta transformación siga creciendo a lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum’ detalló el legislador.
En su intervención, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo, aseveró que ‘nadie reforma la incursión del crimen organizado en las elecciones que, por desgracia, han incrementado en los últimos años....Así como el financiamiento ilícito en las campañas electorales, la violencia política extrema que hemos tenido con ejecuciones de muchos partidos y de muchas candidatas y candidatos, el chapulineo legislativo, la sobrerrepresentación que le seguimos debiendo a la democracia de este país, y el uso de los programas sociales con fines electorales’ tras afirmar sobre la votación en contra, por parte de su bancada.