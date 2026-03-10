Morena aprueba en comisiones dictamen de reforma electoral; 11 de marzo, votación en pleno

El 10 de marzo se reportó que, con 45 votos del Grupo Parlamentario de Morena, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral aprobaron en lo general el dictamen de reforma política electoral, propuesta por la presidenta Sheinbaum.

El 11 de marzo será discutido y votado en el pleno.

La reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, partidaria de Morena, indica que:

‘La democracia no solo es una forma de gobierno, es un principio estructural del Estado y una forma de convivencia política y social basada en la soberanía popular’.

‘La voluntad popular ha llevado a una nueva forma de gobernar, hoy se gobierna en beneficio del pueblo y se aplica un programa social que ha modificado las relaciones políticas en tanto se han establecido derechos sociales plasmados en la Constitución que se ejercen sin condicionamientos por parte de los poderes públicos ni de los partidos políticos’