Guerra comercial

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por FER
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La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá escaló a un nivel crítico tras el colapso de las negociaciones bilaterales.

El gobierno canadiense, liderado por Mark Carney, anunció la imposición de aranceles recíprocos de entre el 15 y el 50 por ciento sobre productos estadounidenses; medida que entrará en vigor el 8 de septiembre.

El gobierno Carney busca igualar, “dólar por dólar”, los gravámenes por un valor de 20 mil millones de dólares dictados previamente por la administración de Donald Trump.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/canada-contraataca-a-eu-con-aranceles-mientras-se-intensifica-la-guerra-comercial-DE23055644
https://vanguardia.com.mx/opinion/canada-se-mostro-desafiante-ante-eu-y-eso-llegara-mas-alla-de-sus-fronteras-KE23051748
https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/como-afectara-a-los-consumidores-estadounidenses-y-canadienses-la-guerra-comercial-entre-eu-y-canada-EC23031731
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