La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá escaló a un nivel crítico tras el colapso de las negociaciones bilaterales.

El gobierno canadiense, liderado por Mark Carney, anunció la imposición de aranceles recíprocos de entre el 15 y el 50 por ciento sobre productos estadounidenses; medida que entrará en vigor el 8 de septiembre.

El gobierno Carney busca igualar, “dólar por dólar”, los gravámenes por un valor de 20 mil millones de dólares dictados previamente por la administración de Donald Trump.