Mariela Gutiérrez Escalante reconoce sacrificio de 10 mil perros durante su gobierno en Tecámac

Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena y expresidenta municipal de Tecámac, Estado de México, afirmó ante la prensa que durante sus administraciones del 2019 a 2024 se sacrificaron más de 10 mil perros. En conferencia convocada por la legisladora desde el Senado de la República, Gutiérrez Escalante confirmó haber aplicado eutanasia a dos mil 500 perros en situación de calle en el Centro de Bienestar Animal de Tecámac durante 2022, luego que circuló un video en redes sociales.

Afirmó que “todo fue bajo los protocolos correspondientes”, señalando que algunos habían sido desahuciados, padecían enfermedades incurables y otros habían atacado a personas, al punto de ocasionar lesiones graves a ciudadanos, justificando a´si la aplicación de eutanasia. “Fue conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, que establece porque ya habían sido violentadas diversas que tengo documentado en expedientes del centro de bienestar animal. Habían mordido, violentado a la gente”, contestó la senadora ante los señalamientos, así como afirmó que cuenta con expedientes y evidencia documental de los casos atendidos.

Por lo que destacó que las acusaciones en su contra en redes fue información tergiversada y sacada de contexto: “cada acción que se tomó fue bajo un principio claro: reducir el sufrimiento, proteger a la población animal y protección a la ciudadanía en general. No fueron decisiones tomadas a la ligera, si no bajo protocolos y responsabilidades institucionales”. Gutiérrez Escalante insistió en que la problemática de la sobrepoblación de animales callejeros no es exclusivamente del municipio, sino un problema a nivel nacional, el cual requiere atención estructural.

ACTIVISTA EXPONE SACRIFICIOS En redes sociales se viralizó un video compartido por la activista Zyanya Polastri en el que se observa a la senadora en una discusión con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM). Presuntamente fechado en octubre de 2025, abiertamente la legisladora de Morena reconoce los sacrificios realizados durante sus administraciones, lo que detonó críticas y reacciones por organizaciones defensoras de animales y usuarios en redes sociales.

En la grabación, Gutiérrez Escalante acude a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal para respaldar a personal de su anterior administración ante una inspección realizada por autoridades estatales y reconoce las acciones realizadas durante su gestión, ante la justificación de libros sobre la recurrencia del sacrificio de animales. “Eso se los dije en dos informes previos, señores. Yo nunca les mentí. Está en el informe de gobierno, está en cada uno de los informes de gobierno. Simplemente, hemos hecho el trabajo que nos establece la Constitución”, declaró, mientras se observa como intenta intimidar a los trabajadores al tomarles fotos para que no difundieran el material.

Los funcionarios de la PROPAEM, en el video, aseguran que las acciones del gobierno municipal no habrían cumplido con protocolos legales, ante la falta de diagnósticos clínicos previos, ausencia de personal capacitado para realizar los procedimientos y posibles violaciones a las normas oficiales sobre el trato humanitario. Contrastando con la versión brindada por la senadora, quien afirmó que fueron reportadas en informes de gobierno y ejecutadas conforme a la normativa vigente. Un comunicado de la PROPAEM precisa que por la inspección, derivó en la destitución de Rosalía Ortiz, quien se desempeñaba como directora general de la Administración Municipal del Medio Ambiente de Tecámac.

PIDEN ACLARAR MALTRATO ANIMAL El Gobierno Municipal de Tecámac hizo un llamado a la senadora para aclarar lo sucedido vinculado a presuntos actos de crueldad animal: “la hoy legisladora deberá aclarar lo sucedido durante su gobierno como presidenta municipal, particularmente en lo relativo a las prácticas presumiblemente indebidas relatadas por ella en ese o esos videos relacionados con una pretendida crueldad en el trato a los animales”, indicó. Precisó que en la revisión, la legisladora federal “intervino en el sitio asumiendo atribuciones que no corresponden a su esfera competencial” en tono de confrontación y amenazas.

SACRIFICIOS EN TECÁMAC 2024 fue el año con más sacrificios caninos en el municipio de Tecámac, Estado de México; de acuerdo con la Dirección General de Planeación, Administración y Regulación de Territorio, estas fueron las eutanasias aplicadas durante los dos periodos de Mariela Gutiérrez Escalante como alcaldesa: - 483 perros en 2019;

- 526 perros en 2020;

- 1,789 perros en 2021;

- 2,514 perros en 2022;

- 2,778 perros en 2023

- 2,877 perros en 2024 Dando un total de 10 mil 962 canes sacrificados en el municipio bajo protocolos establecidos por la ley, de acuerdo con la legisladora morenista. De acuerdo con la normativa mexicana, el manejo de fauna urbana está regulado por disposiciones como la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, en la cual se establecen los métodos para garantizar una muerte digna y sin sufrimiento para los animales que enfrentan enfermedades incurables o riesgos sanitarios, y siempre bajo supervisión profesional. Sin embargo, especialistas advierten que el sacrificio de animales sanos por falta de recursos o infraestructura está prohibido.

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