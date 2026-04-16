¿Quién es Mariela Gutiérrez Escalante?... y por qué mando sacrificar a 10 mil perros cuando fue alcaldesa de Tecámac por Morena

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México
/ 16 abril 2026
    ¿Quién es Mariela Gutiérrez Escalante?... y por qué mando sacrificar a 10 mil perros cuando fue alcaldesa de Tecámac por Morena
    La senadora Mariela Gutiérrez Escalante reconoce el sacrificio de 10 mil perros durante su gestión en Tecámac, lo que detonó una investigación oficial por presunto maltrato animal. VANGUARDIA/ARCHIVO

La FGJEM investiga a Mariela Gutiérrez Escalante tras admitir el sacrificio de 10 mil perros en Tecámac. Conoce quién es y la polémica

La figura de Mariela Gutiérrez Escalante ha cobrado relevancia nacional tras sus recientes declaraciones sobre el sacrificio de animales durante su administración en Tecámac, Estado de México. La actual senadora de Morena cuenta con una trayectoria política y empresarial que se ha desarrollado principalmente en su municipio de origen.

Nacida el 30 de julio de 1971, es licenciada en Psicología y cuenta con una maestría en Dirección de Empresas. Antes de consolidarse en el ámbito político, incursionó en el sector privado como empresaria, participando en rubros como educación, transporte, entretenimiento y bienes raíces.

Su carrera política inició en 2011 como directora de Desarrollo Social en Tecámac, aunque previamente había sido candidata a la alcaldía en tres ocasiones. Finalmente, logró gobernar el municipio de 2019 a 2024, periodo en el que fue reelecta, y posteriormente dio el salto al Senado, donde actualmente ocupa cargos en diversas comisiones estratégicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mariela-gutierrez-escalante-reconoce-sacrificio-de-10-mil-perros-durante-su-gobierno-en-tecamac-PG20044380

EL SACRIFICIO DE 10 MIL PERROS Y LA INVESTIGACIÓN

El caso que hoy la coloca en el centro del debate público gira en torno al reconocimiento de que, durante su gestión, fueron sacrificados alrededor de 10 mil perros. La cifra implica un promedio de entre cinco y seis animales al día durante cinco años, lo que ha generado cuestionamientos sobre las políticas de bienestar animal en su administración.

Tras la difusión de un video donde la legisladora admite estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación de oficio. La indagatoria se sustenta en el artículo 235 Bis del Código Penal estatal, que sanciona la muerte de animales cuando no son considerados plaga.

En respuesta, Gutiérrez Escalante defendió su actuar asegurando que las decisiones se tomaron bajo criterios legales y sanitarios: “Aquí no hubo indiferencia, no hubo crueldad. Enfrenté una realidad difícil y tomé decisiones dentro de la ley, buscando el menor daño posible”. Añadió que los casos estaban documentados y relacionados con enfermedades incurables o agresiones a personas.

RESULTADOS DE GOBIERNO Y CONTEXTO DEL CASO

Durante su administración, la entonces alcaldesa reportó la atención de más de 60 mil animales en situación de calle, así como la realización de 50 mil esterilizaciones y la promoción de 3 mil adopciones, cifras que forman parte de su defensa frente a las críticas.

Sin embargo, el tema ha generado una discusión más amplia sobre los límites entre el control sanitario y el maltrato animal, especialmente cuando se trata de políticas públicas ejecutadas por autoridades locales. La investigación también contempla posibles agravantes si se confirma la participación de servidores públicos en prácticas indebidas.

De acuerdo con la legislación vigente, las sanciones podrían alcanzar hasta seis años de prisión en caso de comprobarse responsabilidades. El proceso se encuentra en etapa inicial y dependerá del análisis de pruebas documentales y testimoniales.

POLÉMICAS Y CONTROVERSIAS EN SU GESTIÓN

El caso de los perros no es el único episodio polémico en la trayectoria de la senadora. En diciembre de 2024, protagonizó un enfrentamiento con autoridades de Tonanitla por un conflicto territorial, lo que derivó en acusaciones cruzadas entre funcionarios.

Otro incidente ocurrió en 2022, cuando un funcionario de programas sociales fue exhibido en un video viral dentro de oficinas públicas. La entonces alcaldesa condenó los hechos, calificándolos como inaceptables y ofensivos.

A ello se suma la controversia generada en 2023 tras besar la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, un gesto que dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos lo interpretaron como señal de subordinación, ella lo defendió como una expresión cultural de respeto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/si-los-perros-de-la-calle-hablaran-esto-es-lo-que-nos-dirian-CF19947577

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO Y LA SENADORA

· El promedio de sacrificios reportado equivale a entre 5 y 6 perros diarios durante cinco años

· La investigación se abrió de oficio tras la viralización de un video en redes sociales

· El caso se basa en el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México

· La senadora también es empresaria en sectores como cine, transporte y educación

· Durante su gestión se reportaron más de 50 mil esterilizaciones como parte de control animal

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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