La advertencia de Sheinbaum

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James
por James
CARTONES / 7 abril 2026
    La advertencia de Sheinbaum
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Tras manifestar que hubo pocas afectaciones con respecto al bloqueo de transportistas y agricultores, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que desde el gobierno no se volverá a dar recursos de forma directa a las organizaciones de estos gremios.

“Realmente no fue lo que habían dicho que iban a hacer (bloqueos) y se atiende, siempre va a haber diálogo. Lo que sí es que no vamos a regresar al esquema donde se les daba el dinero a las organizaciones”, manifestó en su conferencia de prensa de este martes 7 de abril.

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