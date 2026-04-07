La advertencia de Sheinbaum

Tras manifestar que hubo pocas afectaciones con respecto al bloqueo de transportistas y agricultores, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que desde el gobierno no se volverá a dar recursos de forma directa a las organizaciones de estos gremios.

“Realmente no fue lo que habían dicho que iban a hacer (bloqueos) y se atiende, siempre va a haber diálogo. Lo que sí es que no vamos a regresar al esquema donde se les daba el dinero a las organizaciones”, manifestó en su conferencia de prensa de este martes 7 de abril.

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