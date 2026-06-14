Checo Pérez remonta en el GP de Barcelona, pero queda 14; Hamilton conquista su primera victoria con Ferrari

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    Checo Pérez remonta en el GP de Barcelona, pero queda 14; Hamilton conquista su primera victoria con Ferrari
    Hamilton hizo la épica y tuvo su primera conquista con Ferrari, mientras que el mexicano Checo Pérez vuelve a quedarse fuera de puntos. FOTOS: AP

El mexicano avanzó cinco posiciones en el Gran Premio, pero volvió a quedarse fuera de los puntos con Cadillac

Sergio “Checo” Pérez volvió a remar contra la corriente en la Fórmula 1 y terminó en la posición 14 del Gran Premio de Barcelona 2026, una carrera que quedó marcada por la histórica victoria de Lewis Hamilton, quien conquistó su primer triunfo con Ferrari y encendió la pelea por el campeonato.

El piloto mexicano de Cadillac largó desde el puesto 19 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, luego de una complicada clasificación en la que volvió a quedarse fuera en Q1. Pese a partir desde la parte baja de la parrilla, Checo logró ganar terreno durante la carrera y cruzó la meta en el lugar 14, su mejor resultado con la escudería estadounidense en lo que va de la temporada.

Aunque el avance representó una señal positiva para Pérez y Cadillac, el resultado no fue suficiente para entrar a la zona de puntos. El tapatío sigue sin sumar unidades en el campeonato de pilotos, pero Barcelona dejó una lectura menos amarga para el equipo, que venía de perder en Mónaco su primera posibilidad real de puntuar tras una sanción posterior a la carrera.

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La atención principal del Gran Premio se la llevó Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo firmó una actuación sólida con Ferrari y logró su primera victoria vestido de rojo, además de cortar una larga sequía personal sin subir a lo más alto del podio en una carrera dominical.

Hamilton aprovechó la estrategia y el desarrollo de una competencia cargada de drama, donde el líder del campeonato, Kimi Antonelli, abandonó en la parte final por una falla mecánica. Ese incidente abrió la puerta para que el británico administrara el cierre y sellara una victoria de alto impacto para Ferrari.

El podio también tuvo un ingrediente histórico, pues George Russell finalizó segundo con Mercedes y Lando Norris terminó tercero con McLaren, completando un 1-2-3 británico que no se veía en la Fórmula 1 desde 1968.

Para Checo Pérez, el GP de Barcelona deja una mezcla de avance y deuda pendiente. El mexicano consiguió recuperar cinco lugares respecto a su posición de salida, pero Cadillac todavía necesita ritmo de carrera y mayor competitividad en clasificación para pelear de manera constante por el top 10.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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