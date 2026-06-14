POLITICÓN: Samuel García ni se acongoja, sigue en modo ‘party’ en medio de juicio político en su contra

I. DEUDORES Sobre el comentario publicado aquí ayer, relativo al incumplimiento en el pago a los representantes del PAN en las casillas, el domingo pasado, nos comentan que la responsabilidad en realidad recae en la dirigencia nacional de Jorge Romero Herrera. La cúpula albiazul, se dice, fue la que se comprometió a sufragar el costo de esta actividad y es la que se ha hecho “ojo de hormiga” desde el domingo y todavía ayer seguían los reclamos por el incumplimiento en la promesa. II. AMORTIGUADORES Los más angustiados con la situación, de acuerdo con fuentes enteradas, son los representantes generales, es decir, las personas encargadas de reclutar a quienes estuvieron en las casillas. Y es que es a ellos a quienes la gente reclama de forma airada y les exige que cumplan lo pactado. Y aunque la dirigencia local de Elisa Maldonado no es la principal responsable, haría bien en al menos “meter el hombro” en el tema y no hacer lo mismo que hizo en la campaña: quedarse mirando.

III. SIN PREOCUPACIÓN Como era de esperarse, el mandatario fosfo-fosfo, Samuel García Sepúlveda, desestimó el avance de la denuncia de juicio político en su contra, en el Congreso de Nuevo León. Calificó de “puro show” el asunto y aseguró que se trata de asuntos ya zanjados por la Fiscalía de Nuevo León, por lo cual el piensa seguir en “modo party” hasta la conclusión del mundial de futbol que hoy registrará su primer encuentro en la capital regiomontana. IV. DE DOBLE BANDA Los que le entienden al tema señalan que Samuel puede tener razón, pero el punto fino de esto es el involucramiento del partido que ahora dirige Ariadna Montiel en la nueva embestida en contra del gobernador neoleonés. Y es que la estrategia, de acuerdo con observadores agudos, no solamente tiene como objetivo golpearlo a él, sino que persigue debilitar la imagen pública de su principal apuesta para la sucesión gubernamental: su esposa Mariana Rodríguez. ¿Será? V. ¡FUE EL POLLO! Quienes tuvieron oportunidad de atestiguar los hechos, aseguran que el comportamiento de la morenista Alejandra Salazar, quien confrontó largamente a lideresas priistas en la colonia Teresitas, durante la jornada electoral del domingo pasado, quizá se debió a un evento gastronómico, ocurrido cuando la candidata acudió a un local de una conocida franquicia de pollo asado, donde fue confrontada por lo comensales, por lo que debió retirarse del establecimiento... y pues ya iba “enchilada”. VI. A TRIBUNALES Con la sesión de este domingo del IEC concluirá el proceso de reparto de curules y arrancará una etapa igual de interesante: la de las impugnaciones. Más de un asunto podría terminar en el Tribunal Electoral de Coahuila, pero el más comentados es el ajuste de paridad aplicado en las diputaciones plurinominales. La decisión dejará fuera a Fernando Hernández, de Morena, para dar paso a Mayra Ruby Rangel Esquivel y asegurar la participación mayoritaria de mujeres en la próxima Legislatura.

VII. PARIDAD El ajuste, que se discutirá hoy en el IEC, plantea una escena que más de uno observa con interés. Si alguien decide impugnar la sustitución de Fernando Hernández por Mayra Ruby Rangel, el asunto llegará al Tribunal Electoral local, integrado por tres mujeres y presidido por Karla Verónica Félix Neira. El debate jurídico, se anticipa, no será menor: confirmar el acuerdo significará respaldar el criterio de paridad propuesto por la autoridad electoral; modificarlo implicaría retirar una posición a una mujer. VIII. CONSULTA Mientras en Torreón siguen las apuestas sobre quién asumirá la alcaldía, que hoy mantiene el primer regidor Jorge Luis Cuerda, como encargado del despacho, el proceso avanza sin muchas prisas. Quienes conocen de los detalles aseguran que el ejecutivo estatal se encuentra analizando los distintos escenarios y que incluso ha escuchado opiniones de actores políticos, empresariales y sociales de La Laguna. La decisión, se afirma, está cerca pero no se conocerá todavía en la próxima semana en la sesión del Congreso del Estado.