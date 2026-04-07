Ante paro y bloqueos, no habrá dinero para organizaciones: Claudia Sheinbaum

“Realmente no fue lo que habían dicho que iba a hacer (lo de los bloqueos) y se atiende, siempre va a haber diálogo. Lo que sí es que no vamos a regresar al esquema donde se le da el dinero a las organizaciones. Eso sí, ya no” , comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró a transportistas y agricultores que no se volverá al esquema de dar dinero directo a las organizaciones y llamó a priorizar el diálogo con el Gobierno.

Transportistas y agricultores bloquearon ayer carreteras en al menos 17 estados del País en demanda de seguridad en carreteras, retiro del IEPS al diésel, freno a importaciones de granos, precios de garantía y la creación de una fiscalía especializada para delitos en transporte.

Organizados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), impactaron con su protesta en corredores clave para el abasto y la movilidad, mientras exigieron una reunión directa con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las acciones afectaron autopistas y carreteras del Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Baja California, Guerrero, hidalgo, Nayarit, Puebla y Chihuahua.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal relató que en un evento en Zacatecas hubo quejas de agricultores, quienes exigían más acopio de frijol y ahí les reiteró que los apoyos siempre se harían de manera directa a los productores.

“El otro día estaba en Zacatecas, en una asamblea en Zacatecas, tenemos el programa del Plan Frijol, que es desde el mejoramiento de las semilla con los propios agricultores, y después el acopio, y un precio de garantía para la compra del frijol. El año pasado a este duplicamos el acopio de frijol y hay personas que todavía estaban pidiendo que pudiera ser acopiado más, pero algunos de ellos venían con organizaciones.

“Entonces, en el micrófono en la asamblea dije allí: los apoyos serán de manera directa al productor, no se dan a través de organizaciones. Antes, se le daba a una organización, esa organización, el líder, recibía el dinero y el líder repartía a los que eran parte de esa organización. Pero en el micrófono dije: soy de la organización fulana de tal, pues no, eso se acabó, el apoyo de manera directa. Que soy diputado, pues no, eso se acabó, el apoyo es de manera directa. Eso es lo que les decimos a todos los que están manifestándose. Pero regresar, apoyar a las organizaciones, eso ya no”, agregó.