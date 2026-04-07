Mantienen productores bloqueos en demanda de apoyos

Las movilizaciones forman parte de un paro indefinido convocado por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), quienes exigen mayor seguridad, una reducción en el precio del diésel y la entrega de apoyos al sector agrícola.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional, los cierres (totales o parciales) continúan en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato.

Productores agrícolas y transportistas mantienen bloqueos en al menos cuatro entidades del país en demanda de apoyos para el campo y mayor seguridad en carreteras, en busca de una respuesta por parte del Gobierno federal.

Un día antes, las protestas se extendieron a al menos 13 entidades del país, incluyendo Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Baja California.

En Sinaloa, alrededor de 300 productores mantienen tomada la Plaza de Cobro 11 Puente Sinaloa, conocida como “Cuatro Caminos”. Inicialmente permitieron el paso libre a los automovilistas, pero posteriormente anunciaron el cierre total de la vialidad.

Hacia el mediodía, comenzaron a llegar tractores y maquinaria agrícola para reforzar el bloqueo en la Carretera Federal 15 México-Nogales, a la altura del municipio de Guasave.

Emma Espinoza, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, señaló que una de las principales demandas es el restablecimiento de los créditos que ofrecía la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), los cuales contaban con condiciones preferenciales para los productores.

En Michoacán, se cumple el segundo día de bloqueo en la Autopista Atlacomulco-Maravatío, a la altura de la plaza de cobro Contepec, en el kilómetro 134+300.

De igual forma, en Tamaulipas, agricultores mantienen tomada por segundo día consecutivo la caseta de Nuevo Progreso, en la carretera San Fernando-Matamoros, donde permiten el paso libre a los automovilistas.

En Guanajuato, la Guardia Nacional reportó que continúa el cierre de circulación por presencia de manifestantes en la carretera La Piedad-Pénjamo, a la altura del kilómetro 75. No obstante, se habilitó un carril en ambos sentidos para permitir el tránsito.

Entre las principales exigencias del movimiento destacan:

- Precios justos para los granos

- Apoyos directos al campo

- Mayor seguridad en carreteras

- Reducción en el costo del diésel

Las movilizaciones continúan activas y no se descartan nuevos bloqueos en otras regiones del país en los próximos días, mientras los manifestantes esperan una respuesta concreta por parte de las autoridades federales.