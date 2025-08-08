La carta de Andy

A través de una carta, publicada en sus redes sociales, Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se defendió de las críticas de su lujoso viaje a Tokio.

El también secretario de Organización de Morena dijo que tomó vacaciones tras “extenuantes jornadas de trabajo” y acusó haber sido espiado por los opositores.

