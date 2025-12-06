SNTE moviliza a 45 mil maestros al Zócalo y niega acarreo en respaldo a Sheinbaum

/ 6 diciembre 2025
    SNTE moviliza a 45 mil maestros al Zócalo y niega acarreo en respaldo a Sheinbaum
    La participación del magisterio, una de las fuerzas de movilización más numerosas en el país, se dio en un contexto de respaldo político al nuevo gobierno federal. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Tras el acto masivo por los ‘7 años de la transformación’, el dirigente magisterial defendió la movilización de docentes y destacó la relación del sindicato con la Cuarta Transformación

CDMX.- El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, rechazó que haya existido acarreo en la movilización de docentes que asistieron al evento por los “7 años de la transformación”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Al término del acto, el dirigente sindical aseguró que la presencia masiva del magisterio respondió a una participación voluntaria y a la intención de corresponder a los acuerdos alcanzados con el actual gobierno. “No se obliga a nadie. Sí, claro que se les puso transporte. Tenemos que corresponderle al gobierno de la 4T por lo bien que nos ha tratado”, sostuvo.

Cuestionado sobre el número de asistentes del gremio, Cepeda Salas afirmó que acudieron alrededor de 45 mil maestros, quienes comenzaron a arribar desde las dos de la madrugada, principalmente desde la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Valle de Toluca, Tlaxcala y algunos puntos de Puebla.

El líder sindical destacó que, durante la pandemia, el magisterio recibió respaldo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en el primer año del gobierno de Sheinbaum se logró una respuesta salarial favorable, por lo que expresó su expectativa de que el próximo año el salario del magisterio pueda igualarse al salario mínimo.

Desde temprana hora de este sábado 6 de diciembre, contingentes del SNTE comenzaron a concentrarse en el Zócalo capitalino, donde la presidenta encabezó el acto conmemorativo. Con banderas y sombrillas naranjas con las siglas del sindicato, los docentes ocuparon buena parte de la explanada en lo que fue denominada también como la “marcha del tigre”.

Durante la movilización se escucharon consignas como “¡Maestros con Claudia!”, “¡Con educación, la transformación!” y “¡El magisterio unido, jamás será vencido!”, mientras los contingentes se mantenían a la espera del mensaje presidencial.

Además de la presencia del SNTE, en el Zócalo se observaron banderas del Tecnológico Nacional de México, de la CATEM, de Ferrocarrileros, de la CROC y de diversas alcaldías, que también acudieron al llamado del acto político.

La participación del magisterio, una de las fuerzas de movilización más numerosas en el país, se dio en un contexto de respaldo político al nuevo gobierno federal y de negociación permanente en materia laboral y salarial. Con información de El Universal

