A través de una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y Propiedad Industrial y modificaciones al Código Penal Federal, el gobierno mexicano busca regular los contenidos digitales, la propiedad intelectual y el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Sin embargo, organizaciones de derechos digitales, activistas, periodistas y legisladores de oposición han llamado a estas iniciativas la “Ley Antimemes”, al advertir que, bajo el pretexto de proteger los derechos de autor o evitar fraudes, abren la puerta a la censura previa y la violación de la libertad de expresión.