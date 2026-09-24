Ley antimemes

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por Kemchs
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A través de una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y Propiedad Industrial y modificaciones al Código Penal Federal, el gobierno mexicano busca regular los contenidos digitales, la propiedad intelectual y el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Sin embargo, organizaciones de derechos digitales, activistas, periodistas y legisladores de oposición han llamado a estas iniciativas la “Ley Antimemes”, al advertir que, bajo el pretexto de proteger los derechos de autor o evitar fraudes, abren la puerta a la censura previa y la violación de la libertad de expresión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-4t-alista-hasta-7-anos-de-carcel-por-memes-y-parodias-a-la-imagen-del-gobierno-GA23675443
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