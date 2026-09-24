Detienen a colombiano por robo en fraccionamiento del norte de Saltillo; denuncian que banda clona tags

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Saltillo
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    Detienen a colombiano por robo en fraccionamiento del norte de Saltillo; denuncian que banda clona tags
    Cuatro personas fueron detenidas en Ciudad de México; uno de ellos estaría vinculado con uno de los robos en la ciudad. Especial

Operativo coordinado logró la captura de una persona que habría participado en un robo cometido el 13 de septiembre en el residencial Country Club; el fin de semana pasado se registró otro en Nogalar del Campestre

En septiembre se registraron dos robos millonarios en viviendas de los fraccionamientos Country Club y Nogalar del Campestre, por los cuales se activaron protocolos de investigación con autoridades locales y de otros estados.

Hasta el momento, se logró la detención de un hombre vinculado a uno de los casos, en la Ciudad de México: Milton Eduardo “N”, de 27 años, de nacionalidad colombiana. De acuerdo con fuentes de Coahuila, esta persona habría participado en el robo ocurrido el 13 de septiembre en el Country Club.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/desarticulan-en-cdmx-banda-vinculada-a-robo-en-fraccionamiento-de-saltillo-MP23688172

Presuntamente habría sustraído tres bolsas de marcas reconocidas, joyería y dinero en efectivo, con un valor estimado en 3.5 millones de pesos. La investigación por este caso se inició mediante grabaciones del residencial y del Centro de Control y Comando, que identificaron una camioneta color gris marca KIA, el cual ingresó al Country Club con placa del estado de Zacatecas, ZDL-554-C, las cuales –se verificó después– habrían sido clonadas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX informó que junto con él fueron aseguradas otras tres personas, un colombiano y dos mexicanos, según reportó Grupo Reforma el martes 22 de septiembre. Sin embargo, estos últimos no tendrían relación con robos cometidos en Coahuila.

Dicha banda habría perpetrado asaltos a casas habitación en Ciudad de México, donde finalmente fueron ubicados en el mismo vehículo utilizado en el fraccionamiento Country Club de Saltillo.

La camioneta fue localizada en la capital del país, en las calles Río Amazonas y Manuel Villalongín, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Agentes de la SSC solicitaron al conductor detener la marcha y este intentó evadirlos, por lo que realizaron disparos a los neumáticos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerzan-seguridad-en-cuatro-colonias-del-poniente-de-saltillo-HG23616313

Durante la revisión al vehículo, se localizaron un revólver, una subametralladora, 46 cartuchos útiles, 200 bolsas con hierba con características de mariguana, 11 presuntas dosis de cocaína y ocho dispositivos móviles.

El trabajo de investigación se gestó desde Coahuila, coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Cibernética de Saltillo, el Centro de Control y Comando y el C4 del Estado.

$!Milton es un colombiano con antecedentes de robo a residencias, incluso fue detenido en Estados Unidos por atracar viviendas en Florida.
Milton es un colombiano con antecedentes de robo a residencias, incluso fue detenido en Estados Unidos por atracar viviendas en Florida. Especial

Se espera que en los próximos días Milton sea trasladado a Saltillo para enfrentar a la Justicia de Coahuila. Se pudo conocer que tiene antecedentes de robos en zonas residenciales de Estados Unidos.

CLONACIÓN DE TAGS, EL MÉTODO DE ENTRADA

Vecinos del fraccionamiento Nogalar del Campestre reportaron a VANGUARDIA el robo a una vivienda ocurrido el pasado sábado 19 de septiembre, mismo que fue confirmado por autoridades locales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/coahuila-y-saltillo-son-lideres-en-seguridad-javier-diaz-destacan-estrategia-ante-estudiantes-JB23440229

Sobre este caso, aún no se precisa la cuantificación de la afectación, pero ya cuentan con elementos para avanzar en la carpeta de investigación, según detallaron.

Según la narración, quienes cometieron el hurto lograron ingresar “con algún aparato que les abre la pluma de entrada”. Versión que también fue verificada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

En entrevista con VANGUARDIA, Miguel Ángel Garza, titular de la Comisaría, detalló que han identificado la clonación de tags vehiculares como una constante en robos o intentos recientes de robos en fraccionamientos privados.

Esta forma de ingresar también habría sido utilizada en el caso del Country Club, según comentaron residentes del lugar, quienes refirieron que además del robo cometido el 13 de septiembre, tienen conocimiento de otros dos recientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/operativo-nocturno-en-saltillo-detienen-a-11-motociclistas-y-aseguran-8-vehiculos-por-alterar-el-orden-DA23674241

Ante esta situación, la Comisaría anunció que implementará nuevas estrategias de vigilancia y prevención, en coordinación con los residentes y servicios de seguridad privada contratados por los fraccionamientos.

En ese sentido, ofrecerán capacitación a vigilantes privados y buscarán instalar más cámaras de vigilancia en puntos ciegos del sector norte de la ciudad.

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