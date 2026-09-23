La 4T alista hasta 7 años de cárcel por memes y parodias a la imagen del Gobierno

La bancada de Morena en el Senado alista una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que pretende castigar con prisión de 3 a 7 años a quien realice parodias utilizando la identidad gráfica del Gobierno.

Los memes y las parodias en redes sociales buscan ser frenadas por la 4T.

El jefe de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, alertó que la propuesta comenzó a circular la noche del lunes y que las comisiones dictaminadoras fueron citadas para hoy.

De acuerdo con el legislador, aunque el oficialismo argumenta que la medida busca cumplir con los compromisos del T-MEC, en realidad contiene una trampa. “Hay una bola rápida, una trampa, hay gato encerrado” , afirmó.

La controversia se centra en la adición del Artículo 403 Bis, el cual establece penas de 3 a 7 años de cárcel y multas a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial de las tres órdenes de gobierno para inducir a error o engaño.

En paralelo, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara baja dictaminará también hoy una reforma que sanciona con hasta 4.6 millones de pesos a los proveedores de servicios de internet que omiten retirar contenidos modificados o alterados sin autorización, como memes o imágenes con inteligencia artificial.