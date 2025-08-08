Lorenzo: Racismo amparado

Lorenzo Córdova, expresidente consejero del INE, ganó un amparo para ser eliminado de los libros de texto gratuito donde es calificado como un racista.

“Lee la siguiente cronología... 2015. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”, señala uno de los libros en la página 234.

La Corte concluyó que la SEP “vulneró el derecho al honor”, por lo que deberá reeditar los libros.

TE PUEDE INTERESAR: SEP reacciona a fallo de SCJN para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros de texto

TE PUEDE INTERESAR: Concede Suprema Corte amparo a Lorenzo Córdova contra SEP