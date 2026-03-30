Malas noticias

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Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 30 marzo 2026
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La inflación alimentaria en México ha encendido las alertas durante el primer trimestre de 2026, periodo durante el cual se han registrado alzas de hasta 61 por ciento.

En general, durante la primera quincena de marzo de 2026, la inflación alcanzó el 4.63 por ciento.

Los productos que más incrementaron su costo fueron: jitomate saladet (61.02%), limón (38.36%), tomate verde (18.58%), papa (16.63%), café soluble (11.31%) y el chile poblano (9.48%).

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