El jitomate anda por las nubes... cuesta más de $60 pesos en supermercados y mercados

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 4.63% anual , un nivel superior al registrado en el mismo periodo del año pasado. Aunque el dato puede parecer técnico, su impacto se traduce directamente en el gasto diario de millones de familias.

El aumento en el precio del jitomate se ha convertido en el reflejo más visible del encarecimiento de la vida cotidiana en México. Durante la primera quincena de marzo de 2026, este producto registró un incremento de 32.17% , colocándose como el principal impulsor de la inflación general.

En mercados y supermercados, el precio del kilo de jitomate ha alcanzado cifras que van desde los 37 hasta más de 60 pesos , dependiendo de la región y el punto de venta. El promedio nacional ronda los 40.76 pesos , aunque en algunas zonas urbanas el costo supera fácilmente ese nivel.

FACTORES DETRÁS DEL ENCARECIMIENTO

El alza no es casual. Diversos factores han afectado la producción y distribución del jitomate, especialmente en estados clave como Sinaloa, uno de los principales productores del país. Las heladas, lluvias atípicas y complicaciones logísticas han reducido la oferta disponible.

A esto se suman problemas en el transporte, incluidos bloqueos carreteros, que han dificultado la llegada del producto a los centros de consumo. El resultado es una presión directa sobre los precios finales.

“Es una combinación de clima adverso y menor producción lo que está encareciendo el producto”, coinciden líderes del sector agroalimentario, quienes advierten que estos picos suelen ser temporales, pero impactan de forma inmediata en la economía doméstica.

OTROS PRODUCTOS TAMBIÉN SUBEN

El jitomate no es el único alimento al alza. Durante el mismo periodo, productos como el transporte aéreo aumentaron 21.86%, la calabacita 16.78%, el limón 13.11% y el tomate verde 10.79%.

En conjunto, el grupo de frutas y verduras registró un incremento quincenal de 8.34% y un alza anual de 23.91%, lo que evidencia la volatilidad de los productos frescos dentro del índice inflacionario.

Este comportamiento se explica en gran medida por el componente no subyacente, que agrupa bienes con precios más variables como alimentos y energéticos. Este índice creció 1.96% en la quincena, muy por encima del componente subyacente, que refleja una mayor estabilidad estructural.

LA INFLACIÓN NO PEGA IGUAL EN TODO EL PAÍS

El impacto del encarecimiento ha sido desigual. Entidades como el Estado de México, Puebla y Tlaxcala encabezaron los mayores incrementos de precios, mientras que regiones como Baja California Sur o Chihuahua registraron variaciones más moderadas.

A nivel local, ciudades como Izúcar de Matamoros y Toluca mostraron aumentos significativos, lo que refleja cómo la geografía de la inflación depende de factores como la cercanía a centros de abasto y la disponibilidad de productos locales.

En contraste, algunos servicios mostraron una ligera disminución. Los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga bajaron 3.47%, mientras que productos como el huevo y los nopales también registraron reducciones en su precio.

EL GOLPE AL BOLSILLO: ALIMENTOS Y VIDA DIARIA

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas concentra el mayor impacto, con una variación anual de 7.42%, la más alta entre todas las categorías. Esto se traduce en una presión constante sobre el gasto básico de los hogares.

La llamada canasta de consumo mínimo, que mide el costo de bienes esenciales, también mostró un incremento notable: 0.69% quincenal y 4.61% anual. La diferencia frente al año anterior evidencia un cambio significativo en el ritmo de encarecimiento.

“Lo que sube en el mercado se siente de inmediato en la mesa”, es una frase que resume el efecto directo de estos indicadores en la vida diaria, donde cada peso cuenta.