Mery Ayup y sus litigios sin redes sociales

El Colegio Regional de Abogados de La Laguna reaccionó a las declaraciones del magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Coahuila, Miguel Mery Ayup, quien señaló a los abogados litigantes de ser los responsables de los retrasos en los procesos judiciales.

Mery Ayup dijo que litigar en redes sociales y mediatizar los casos provoca retrasos en las sentencias de los jueces, acusando de ello a los litigantes.

“Me parece muy inapropiado que ventilen sus casos y que tengan ese tipo de actitudes, que piensen que van a presionar a la autoridad. Nosotros no litigamos ni a través de los medios ni emitimos justicia a través de las redes sociales. Y tengan cuidado de sus comentarios que hacen cuando imputan falsamente a alguien, porque eso es muy inapropiado y puede sustentar la comisión de un delito, para que luego no estén sintiéndose víctimas”, fueron las palabras del magistrado presidente.

El Colegio Regional condenó los dichos de Mery Ayup y reviró que los retrasos procesales se deben principalmente a la falta de apoyo a lo titulares de los juzgados, secretarios y actuarios judiciales para el desempeño de sus funciones.

“Invitamos al Magistrado Presidente que, como lo ha venido haciendo, se enfoque con más energía en la solución de las deficiencias en la impartición de justicia en el Estado de Coahuila”, señalan los abogados de La Laguna en un comunicado.

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