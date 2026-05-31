Convoca Sheinbaum a asambleas contra injerencismo

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    Convoca Sheinbaum a asambleas contra injerencismo
    La Mandataria aseguró que detrás de las campañas están los sectores conservadores nacionales e internacionales. Presidencia

La presidenta instó a efectuarlas con el objetivo de informar a la gente sobre la ‘ofensiva mediática’ de la derecha internacional

CDMX.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la derecha nacional e internacional de emprender una ofensiva mediática y campañas millonarias en redes sociales contra los gobiernos de la 4T y la soberanía; convocó a asambleas públicas informativas para informar a la gente al respecto.

“Los convoco a que, a partir de la próxima semana, vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos, e informar al pueblo de que: ¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende!”, dijo durante el informe de rendición de cuentas que pronunció en el Monumento a la Revolución.

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La mandataria aseguró que detrás de las campañas están los sectores conservadores nacionales e internacionales que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia.

ADVIERTE DESESTABILIZACIÓN DE LA DERECHA

Aseguró que actualmente las formas de desestabilización de la derecha internacional no siempre se imponen por la fuerza, como en el pasado, hoy pueden expresarse a través de campañas digitales, operaciones de desinformación, que buscan erosionar gobiernos o movimientos.

”Pueden operar desde plataformas globales, donde el flujo de información está concentrado en muy pocas manos, con una capacidad de influencia a través de algoritmos sin precedentes en la historia humana”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/extorsiona-crimen-arquitectos-en-nuevo-leon-GF21061968

“Además están diseñadas para permitir el uso de cuentas falsas, robots, que operan con dinero; dirigidas a la manipulación de información, no con opiniones reales. Y en ese terreno, lo que está en disputa no es solo la política, sino lo que quieren hacer es cambiar la percepción misma de la realidad”.

NO SE TRATA DE NEGAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“Esa, esa libertad es un pilar irrenunciable de toda democracia”, aseguró.

“Pero detrás de cuentas pagadas y robots, se articulan los intereses de los sectores conservadores extranjeros y nacionales que buscan recuperar privilegios perdidos o frenar la Transformación, respaldada por mayorías populares. La soberanía vive en el territorio, pero también -hay que ser claros- vive en la información”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/promete-sheinbaum-a-la-cnte-otra-vez-eliminar-a-la-usicamm-EF21066673

Por eso, advirtió, hay que estar alertas, informar desde el territorio, platicar con las familias, no dejarse llevar, y entender que esta es una nueva forma de manipulación.

La presidenta afirmó que la campaña se intensificó después que el pasado 19 de abril, se hiciera pública la lamentable muerte, en un accidente, de dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial, y de dos mandos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Chihuahua que participaban en una visita a un laboratorio, porque su desmantelamiento corrió por parte de la Fiscalía General de la República.

Frente a estos hechos, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a las leyes mexicanas.

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