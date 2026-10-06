Exige Sheinbaum a Ronald Johnson, embajador de EU y Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, que cumplan las leyes mexicanas

La postura presidencial surgió a raíz de la creación de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, proyecto en el que participarían agencias estadounidenses. Sheinbaum aseguró que la iniciativa no fue presentada previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (Ganseg), instancia que forma parte del Gabinete de Seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al gobierno de Querétaro, al gobernador Mauricio Kuri y a las autoridades de Estados Unidos respetar los procedimientos establecidos por la legislación mexicana para cualquier esquema de cooperación internacional en materia de seguridad.

“Lo que pedimos a los gobernadores de los estados, al embajador y al gobierno de los Estados Unidos es que se cumplan las leyes mexicanas para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional”, señaló.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el gobierno federal no se opone a la cooperación con Estados Unidos, pero sostuvo que cualquier colaboración de este tipo debe sujetarse a las normas nacionales.

Sheinbaum explicó que la Constitución establece límites específicos para que las entidades federativas establezcan acuerdos con gobiernos extranjeros. Recordó que el artículo 89 faculta a la Presidencia de la República para conducir la política exterior, mientras que el artículo 117 impide a los estados celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.

También citó disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional relacionadas con la cooperación bilateral y la participación de agentes extranjeros, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que los gobiernos estatales y municipales no cuentan con personalidad jurídica internacional para representar al Estado mexicano.

De acuerdo con la presidenta, cuando una entidad federativa pretende desarrollar un proyecto de cooperación en materia de seguridad con otro país, debe comunicarlo a la SRE y solicitar la intervención de las dependencias correspondientes dentro del Ganseg.

El procedimiento, explicó, contempla que el proyecto sea revisado por dicho grupo y, posteriormente, que Relaciones Exteriores emita el dictamen correspondiente, notifique al gobierno estatal, registre la iniciativa y supervise su ejecución. El estado también debe entregar un informe sobre el desarrollo del proyecto.

Sheinbaum sostuvo que este mecanismo ya se ha aplicado en Querétaro. Entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026, dijo, fueron identificados nueve proyectos de cooperación entre autoridades queretanas y agencias estadounidenses de aplicación de la ley. Ocho corresponden a la Fiscalía General del Estado y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con recursos por alrededor de 4.6 millones de pesos.

Sin embargo, afirmó que ninguno de esos proyectos corresponde a la Academia Internacional de Capacitación Policial.

La presidenta señaló que la existencia de la nueva academia se conoció públicamente a partir de declaraciones realizadas durante un acto oficial por el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, quien explicó que el centro estaría destinado, entre otras actividades, a recibir capacitación especializada de agencias de Estados Unidos.

Según Sheinbaum, también se dio a conocer un documento en el que se invitó a la SRE a un evento relacionado con la visita del embajador estadounidense Ronald Johnson, pero dicho documento no representaba una autorización formal para la creación de la academia ni establecía las condiciones de participación de las agencias estadounidenses.

Por ello, la presidenta insistió en que el gobierno de Querétaro debe acudir a las instancias federales correspondientes antes de continuar con cualquier esquema de cooperación internacional relacionado con el nuevo centro de capacitación.

“No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley”, afirmó.

Sheinbaum remarcó que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y que su gobierno está dispuesto a mantenerla. No obstante, enfatizó que esa colaboración debe desarrollarse dentro del marco constitucional y mediante los canales institucionales establecidos.

La exigencia, dijo, es sencilla: que Querétaro informe formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite las autorizaciones correspondientes y someta al Ganseg cualquier apoyo que pretenda recibir de agencias del gobierno estadounidense.