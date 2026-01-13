Registro de celulares es por seguridad, no para espiar, afirma Sheinbaum

/ 13 enero 2026
    Registro de celulares es por seguridad, no para espiar, afirma Sheinbaum
    Aclaró que el registro no permite conocer la ubicación de las personas ni implica un monitoreo permanente de los usuarios. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La discusión sobre privacidad y seguridad volvió a la agenda pública con la entrada en vigor de una medida que involucra a millones de usuarios

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el registro de teléfonos celulares que ya entró en vigor tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública y rechazó que se trate de una herramienta para vigilar a la población.

Durante su conferencia matutina de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el registro es realizado directamente por las empresas telefónicas, las cuales son responsables de resguardar la información de los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa colectivo a FGR de abandonar investigación en el Rancho Izaguirre

Sheinbaum señaló que en México existen alrededor de 158 millones de líneas de telefonía celular, una cifra superior a la población del país, por lo que consideró necesario contar con un mecanismo que permita identificar dispositivos vinculados con la comisión de delitos, particularmente en el combate a la extorsión.

Aclaró que el registro no permite conocer la ubicación de las personas ni implica un monitoreo permanente de los usuarios. No tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente; sencillamente se registran en la telefónica”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Cae rector de Universidad Autónoma de Campeche con drogas... y lo cesan de su cargo

Explicó que, en caso de que un teléfono sea utilizado para cometer un delito, las autoridades de seguridad o de procuración de justicia pueden solicitar información específica a la empresa correspondiente, siempre en el marco de una investigación formal.

La presidenta insistió en que la información no está en manos del gobierno, sino de las compañías de telecomunicaciones, y que sólo puede ser requerida por la autoridad cuando exista un hecho delictivo, como extorsión o fraude.

Ante cuestionamientos sobre el acceso a los datos, Sheinbaum reiteró que no se trata de un padrón para espiar a la ciudadanía, sino de un instrumento para facilitar investigaciones y reducir delitos que se cometen a través de dispositivos móviles. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

