Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?

Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. La disposición oficial establece que cualquier persona que contrate una nueva línea celular, sin importar la compañía, deberá asociarla a su identificación oficial con fotografía y a su Clave Única de Registro de Población (CURP). La medida forma parte de un esquema de control administrativo y verificación de identidad, el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que busca fortalecer la capacidad de las autoridades para rastrear llamadas relacionadas con delitos de alto impacto, como la extorsión, el fraude telefónico y el secuestro virtual. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026. El registro será obligatorio tanto para personas físicas como morales. En el caso de empresas o líneas corporativas, además de la CURP del representante, se solicitará el RFC, con el fin de identificar plenamente al responsable del servicio. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió el pasado 8 de diciembre, los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, por lo que traerá cambios sobre las líneas y servicios para los usuarios.

FECHAS LÍMITE El plazo máximo para registrar una línea existente será el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas de manera temporal hasta que el usuario complete el trámite. Durante la suspensión, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador. La suspensión del servicio no elimina las obligaciones contractuales, por lo que el usuario deberá seguir cubriendo los pagos correspondientes a su plan o equipo adquirido. En caso de que una persona detecte una línea registrada con su CURP que no reconoce, podrá acudir a un Centro de Atención a Clientes para solicitar la aclaración y, si procede, la desvinculación de sus datos. ¿QUIÉNES ESTÁN EXENTOS DEL REGISTRO DE CELULARES? De acuerdo con el Artículo 1 de los Lineamientos para la Identificación de las Líneas Telefónicas Móviles, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los números asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o realizar llamadas a través de Internet, quedan exentos. Pero existen otras excepciones, por ejemplo: - Líneas empresariales, como los teléfonos gubernamentales, servicios de emergencia y de atención ciudadana;

- Menores de edad; en este caso, los tutores deberán realizar el proceso de vinculación;

- Tabletas con planes de datos que no cuenten con una SIM para llamadas;

- Usuarios con datos personales ya vinculados desde la contratación de la línea, aquí el registro lo realizó el operador. Fuera de los anteriores casos, el resto de usuarios debe hacer la vinculación, teniendo como fecha límite el próximo 30 de junio de 2026. Otro dato a destacar es que, de manera frecuente, las empresas telefónicas que operan en México se encuentran enviando mensajes de recordatorio para que los usuarios registren sus números. Aunque cada compañía tiene su propia plataforma para hacer el proceso, comúnmente estos recordatorios tienen un link.

¿ME SUSPENDERÁN LA LÍNEA SI NO REGISTRO MI CELULAR? La respuesta es clara: sí. Las autoridades federales confirmaron que la consecuencia directa para quienes no realicen el registro será la suspensión del servicio telefónico, una vez que concluya el plazo que se establecerá oficialmente. Aunque el PANAUT entra en vigor en enero de 2026, todavía no se ha dado a conocer la fecha límite exacta para cumplir con el trámite antes de que comiencen las suspensiones definitivas. No obstante, se anticipa que habrá un periodo de gracia para que los usuarios realicen el proceso. El gobierno federal ha reiterado que este padrón no sustituye otros mecanismos de seguridad, sino que busca consolidar una base de datos confiable que permita combatir delitos cometidos desde líneas anónimas o registradas con datos falsos. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA VINCULAR TU LÍNEA TELEFÓNICA? Siguiendo con la información en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estos son los documentos de identidad que una persona física debe presentar ante su proveedor de servicios telefónicos para asociar su número de celular: - Credencial para votar o pasaporte;

- Clave Única de Registro de Población (CURP);

- En caso de ser extranjero, presentar la versión temporal del mismo documento. Para las personas morales, entre las que se encuentran sociedades y empresas, es indispensable entregar los documentos anteriores y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Cabe destacar que si eres persona física y realizas el trámite en línea, tendrás 3 intentos para vincular tu número. Si el proceso falla, el sistema bloqueará el registro digital y tendrás que acudir al centro de atención a clientes de tu compañía.

¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO DE LÍNEAS? De acuerdo con un boletín de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta regulación busca combatir las extorsiones y fraudes asociados a líneas telefónicas, eliminando el anonimato con el que los delincuentes los cometen. Al respecto, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6 mil víctimas de extorsiones, lo que da cuenta de la magnitud de este delito. En ese sentido, la propuesta de la CRT pretende que los operadores telefónicos lleven un mejor control sobre los servicios pospago para fortalecer la confianza de los clientes en el sistema de telefonía móvil del país. Tras el anuncio, los usuarios de las telefonías se han mostrado preocupados por la privacidad de sus datos y la entidad asegura que el registro obligatorio no representa un riesgo. ”Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, se indica en el mismo boletín.

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