‘Uno puede cometer errores’... Sheinbaum defiende a Hugo Aguilar por incidente de su zapatos

En la política contemporánea, donde cada movimiento es capturado por una lente, un gesto aparentemente trivial puede transformarse en un incendio mediático. Esto fue lo que ocurrió fuera del Teatro de la República en Querétaro, cuando un video captó a dos colaboradores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agachados para limpiar los zapatos de su titular, Hugo Aguilar. La escena, que para muchos evocó ecos de una soberbia del pasado, se volvió tendencia en redes sociales en cuestión de minutos, obligando a los protagonistas a dar un paso al frente para aclarar lo sucedido. La presidenta Claudia Sheinbaum, lejos de alimentar la hoguera del escarnio público, optó por una postura pragmática y empática durante su reciente intervención ante la prensa. Para la mandataria, el hecho de que el ministro emitiera un comunicado inmediato y ofreciera disculpas es un paso fundamental que valida su calidad humana. Sheinbaum subrayó que en el servicio público nadie está exento de fallas, pero que la diferencia radica en la capacidad de reconocerlas y explicar el contexto sin recurrir al silencio defensivo.

‘El ya saco una comunicación, dio las razones por las que ocurrió, incluso ofreció disculpas y digamos que pues el tiene que dar su explicación pero ahora todo lo han hecho al rededor de esto, en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial y bueno, el ya dio su explicación”, comentó. TE PUEDE INTERESAR: Colaboradores de Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, son captados limpiándole los zapatos (VIDEO) Desde la perspectiva de la presidencia, este incidente no debe empañar la transición del Poder Judicial. Sheinbaum sugirió que gran parte de la crítica mordaz que ha recibido el video proviene de sectores que se oponen a la reciente reforma estructural de la judicatura. No obstante, enfatizó que mantener una actitud de humildad es un requisito indispensable para cualquier funcionario de alto nivel, especialmente cuando se está bajo el escrutinio de una sociedad que ya no tolera las jerarquías visuales de sumisión. ‘Malo sería si no hubiera hablado, uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, es decir, pues no fue mi intención, ocurrió esto y ofrezco disculpas y explico que fue lo que pasó, malo sería que el no hubiera dicho nada, entonces yo creo que es muy loable que haya sacados esta publicación y pues es muy importante que todos los que somos parte del servicio público mostremos siempre una actitud de humildad y en este caso pues el dio su explicación, no estuvo bien, ofrezco disculpas y eso es muy bueno porque de otra manera pues el haberse quedado cayado hubiera sido distinto’, respondió la mandataria. UN ACCIDENTE GASTRONÓMICO QUE TERMINÓ EN POLÉMICA Detrás de las imágenes que circularon en medios como Televisa, existe una narrativa menos solemne y bastante más cotidiana. Según las versiones oficiales y crónicas de periodistas como Álvaro Delgado, el incidente fue producto de un percance culinario. Amanda Pérez Bolaños, titular de Comunicación Social de la Corte, se encontraba consumiendo una pieza de pan —específicamente una concha con nata— y café junto al ministro, cuando parte del alimento terminó salpicando el calzado de Hugo Aguilar. En un impulso de cortesía y para enmendar el descuido, la funcionaria intentó limpiar la mancha de forma inmediata.

El propio ministro presidente detalló en sus cuentas oficiales que la situación lo tomó por sorpresa. En su mensaje, Hugo Aguilar agradeció el gesto de su compañera pero reconoció que la escena, despojada de su contexto, se presta a interpretaciones de superioridad que él asegura no profesar. Al ofrecer una disculpa pública a Pérez Bolaños por la exposición que sufrió, el ministro buscó desmarcar el actuar de la Suprema Corte de cualquier sentimiento de soberbia, reiterando que su desempeño se rige por la sencillez y el respeto mutuo entre colegas. Sin embargo, el ojo público no fue tan indulgente. La presencia de un segundo funcionario ayudando en la tarea de limpieza del zapato izquierdo generó dudas sobre la espontaneidad del acto. A pesar de esto, la explicación sobre el “accidente de la nata” ha servido para humanizar un evento que, en primera instancia, parecía un desplante de altivez institucional. La lección queda clara: en la era de la transparencia total, no existe detalle pequeño, y hasta una migaja de pan puede poner en jaque la imagen de uno de los tres poderes de la Unión. LA HUMILDAD COMO EJE DEL SERVICIO PÚBLICO Para la presidenta Sheinbaum, lo verdaderamente preocupante hubiera sido el mutismo. En sus palabras, “malo sería si no hubiera hablado”, destacando que el acto de dar la cara y explicar lo ocurrido es loable. Esta visión refuerza una nueva ética en el Poder Judicial y el gobierno federal, donde el funcionario no es un ente intocable, sino un ciudadano sujeto a las leyes de la física y, por supuesto, a los errores comunes. La mandataria reiteró que el ejercicio del poder debe ir acompañado siempre de una actitud de humildad frente al pueblo y los colaboradores.