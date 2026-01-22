Tío Richie en modo mi$ionero

Hoy viernes vence el plazo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio al empresario Ricardo Salinas Pliego para pagar el adeudo fiscal que asciende a aproximadamente 51 mil millones de pesos.

Si el dueño de Grupo Salinas y Elektra no paga el SAT iniciaré el Procedimiento Administrativo de Ejecución, que incluye el embargo de bienes, cuentas bancarias y acciones, así como el aseguramiento de activos.

