Tío Richie en modo mi$ionero

  Waldo
    CARTONES / 22 enero 2026
      Tío Richie en modo mi$ionero
    Hoy viernes vence el plazo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio al empresario Ricardo Salinas Pliego para pagar el adeudo fiscal que asciende a aproximadamente 51 mil millones de pesos.

    Si el dueño de Grupo Salinas y Elektra no paga el SAT iniciaré el Procedimiento Administrativo de Ejecución, que incluye el embargo de bienes, cuentas bancarias y acciones, así como el aseguramiento de activos.

