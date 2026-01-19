Mete AMLO a Sheinbaum en problemas de gobernabilidad ante presiones de Trump

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un problema de gobernabilidad, advierte el periodista Raymundo Riva Palacio, arrastrada entre las presiones externas de Estados Unidos y las exigencias internas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, en su columna “Estrictamente Personal”, el analista plantea que la relación bilateral entre EU y México ha llegado a un punto crítico porque Washington cada vez presiona más al gobierno de Sheinbaum para que actúe contra la red de narcopolíticos en México, heredada de su antecesor.

TE PUEDE INTERESAR: Está hirviendo la olla para la Presidenta

“Donald Trump le dio una vuelta a la perilla de la estufa mexicana y habló de narcopolíticos con la presidenta Claudia Sheinbaum”, refiere hoy en su artículo.

En los últimos días, las presiones de Washington hacia México han pasado del endurecimiento discursivo a los amagos militares y, de acuerdo con el periodista, hasta las exigencias en privado.

En ese contexto, sostiene el columnista, la Presidenta ha quedado atrapada entre dos fuegos: por un lado, las exigencias de la administración de Donald Trump, que quiere que procese a los narcopolíticos y, por el otro, las demandas de López Obrador para que se mantenga blindado a su círculo más cercano.

“Sheinbaum está atrapada en el choque entre el presidente de Estados Unidos y el expresidente de México, que gira en torno al elefante en la sala: la economía criminal alterna que, de acuerdo con las investigaciones estadounidenses, construyó Andrés Manuel López Obrador”, señala en su artículo.

El columnista subraya que esta tensión ha comenzado a comprometer la autonomía del gobierno mexicano, exhibiendo debilidad institucional e improvisación diplomática.

El lunes de la semana pasada, la mandataria sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump, luego de que el republicano amenazara con iniciar acciones terrestres contra los cárteles de la droga, en un inminente acto de injerencia en territorio mexicano.

Sheinbaum aseguró, tras la llamada, que había quedado desactivaba una posible invasión por parte de Estados Unidos, y aseguró haber rechazado, una vez más, la oferta de Trump para que militares estadounidenses apoyaran lucha contra el narcotráfico en México.

Si bien Sheinbaum aseguró haber sostenido una “muy buena conversación” con su homólogo estadounidense, Riva Palacio asegura, de acuerdo a trascendidos, que se trató de una llamada “ríspida”.

“La conversación, sin embargo, según personas que conocieron aspectos generales de ella, tuvo momentos incómodos, pero no de choque, y reclamos directos, sin sobresaltos, como el tono a una especie de extrañamiento que le hizo Trump sobre el envío de petróleo a Cuba y la presencia de médicos cubanos en México”, expone.