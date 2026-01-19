Mete AMLO a Sheinbaum en problemas de gobernabilidad ante presiones de Trump
El periodista Raymundo Riva Palacio señala en su columna ‘Estrictamente Personal’ que la Presidenta ha quedado en medio de las presiones de EU, que reclama acciones contra los narcopolíticos, y la demanda de López Obrador para que proteja a su círculo cercano
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un problema de gobernabilidad, advierte el periodista Raymundo Riva Palacio, arrastrada entre las presiones externas de Estados Unidos y las exigencias internas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Hoy, en su columna “Estrictamente Personal”, el analista plantea que la relación bilateral entre EU y México ha llegado a un punto crítico porque Washington cada vez presiona más al gobierno de Sheinbaum para que actúe contra la red de narcopolíticos en México, heredada de su antecesor.
“Donald Trump le dio una vuelta a la perilla de la estufa mexicana y habló de narcopolíticos con la presidenta Claudia Sheinbaum”, refiere hoy en su artículo.
En los últimos días, las presiones de Washington hacia México han pasado del endurecimiento discursivo a los amagos militares y, de acuerdo con el periodista, hasta las exigencias en privado.
En ese contexto, sostiene el columnista, la Presidenta ha quedado atrapada entre dos fuegos: por un lado, las exigencias de la administración de Donald Trump, que quiere que procese a los narcopolíticos y, por el otro, las demandas de López Obrador para que se mantenga blindado a su círculo más cercano.
“Sheinbaum está atrapada en el choque entre el presidente de Estados Unidos y el expresidente de México, que gira en torno al elefante en la sala: la economía criminal alterna que, de acuerdo con las investigaciones estadounidenses, construyó Andrés Manuel López Obrador”, señala en su artículo.
El columnista subraya que esta tensión ha comenzado a comprometer la autonomía del gobierno mexicano, exhibiendo debilidad institucional e improvisación diplomática.
El lunes de la semana pasada, la mandataria sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump, luego de que el republicano amenazara con iniciar acciones terrestres contra los cárteles de la droga, en un inminente acto de injerencia en territorio mexicano.
Sheinbaum aseguró, tras la llamada, que había quedado desactivaba una posible invasión por parte de Estados Unidos, y aseguró haber rechazado, una vez más, la oferta de Trump para que militares estadounidenses apoyaran lucha contra el narcotráfico en México.
Si bien Sheinbaum aseguró haber sostenido una “muy buena conversación” con su homólogo estadounidense, Riva Palacio asegura, de acuerdo a trascendidos, que se trató de una llamada “ríspida”.
“La conversación, sin embargo, según personas que conocieron aspectos generales de ella, tuvo momentos incómodos, pero no de choque, y reclamos directos, sin sobresaltos, como el tono a una especie de extrañamiento que le hizo Trump sobre el envío de petróleo a Cuba y la presencia de médicos cubanos en México”, expone.
NO SON LOS CÁRTELES... TRUMP VA TRAS RED DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL TEJIDA EN EL SEXENIO DE AMLO
Estados Unidos, de acuerdo con el análisis de Riva Palacio, no ve a los cárteles como el problema final, sino como parte de una red de protección institucional que se expandió durante el gobierno de López Obrador y “en donde también se integraron altos funcionarios y políticos del régimen como parte orgánica del crimen organizado”.
Por ello, refiere, la presión no se limita a acciones contra organizaciones criminales, sino a la exigencia para que en México se actúe contra los políticos ligados al narco, un punto que, asegura, Trump ya habría planteado directamente a Sheinbaum.
“Trump se lo tocó (el tema de los narcopolíticos) a la Presidenta en la conversación, según las personas que conocieron de la plática, durante la cual reforzó lo que varios de sus diplomáticos le han pedido: firmeza para actuar contra políticos ligados al narco”, expone en su columna.
La respuesta de la mandataria mexicana, señala el periodista, fue la defensa de la soberanía y la no intervención. Sin embargo, advierte que ese discurso funciona para consumo interno, no ante los estadounidenses que ven otra realidad: el control territorial por parte del crimen organizado.
“De acuerdo con el Pentágono, al menos en el 35 por ciento que controlan las organizaciones criminales (...) que suplen funciones de seguridad, fiscales y económicas del Estado. La soberanía tendría que empezar en casa, pues de otra forma esa justificación pierde su valor principista”, advierte el editorialista.
Salir del dilema en el que se encuentra Sheinbaum no será fácil, pues de acuerdo con Riva Palacio tendrá que elegir entre apostar por preservar el statu quo heredado o enfrenta el costo político de romper con el pasado, con todo lo que “ello signifique en su relación con López Obrador”.