Trump y sus piratas del Caribe

En su más reciente editorial, titulado “Los nuevos piratas del Caribe”, el periódico The Washington Post acusa al gobierno de Donald Trump de piratería internacional.

El prestigiado diario critica las acciones que la administración Trump realiza en el Caribe, donde ha atacado embarcaciones presuntamente cargadas con drogas y tripuladas por “narcoterroristas”. Hechos que ya han dejado 57 muertos.

Hace unos días, también el diario El País, en una columna publicada por Guillermo Pérez Flórez y titulada “Piratas del Caribe”, advierte que el republicano busca apoderarse del Caribe usando como pretexto el tráfico de drogas ilícitas.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump evalúa posibles ataques por tierra en Venezuela y Colombia

TE PUEDE INTERESAR: El despliegue naval de EU en el Caribe es ya el mayor desde la primera Guerra del Golfo