Comprometedor hallazgo deja cateo de FGR a casa de Pepe Ganem en Torreón

La pareja fue sorprendida y detenida al interior de su residencia por un comando de la Fiscalía General de la República, que de inmediato los trasladó a la sede de la corporación federal.

Ahora resulta que en Torreón nadie conoce al exsecretario del Ayuntamiento, Pepe Ganem, ni a su esposa Martha, tras ser detenidos por la FGR la madrugada dominical y ser llevados a la cárcel.

Lo interesante es que, durante el cateo al domicilio particular y a las oficinas de José Elías, hicieron valiosos hallazgos que implican a importantes integrantes de la clase política comarcana.

Por el momento, la Fiscalía federal guarda hermetismo total, pero fuentes allegadas señalan que el cateo tuvo como saldo pruebas materiales de gran valor incriminatorio.

La defensa de Pepe y Martha tiene hasta el martes para la presentación de la pareja de detenidos, a menos que soliciten la ampliación del plazo para el sábado próximo.

Los hijos del ex alcalde Román Alberto Cepeda, junto a otros empresarios y políticos laguneros, se encuentran con temor fundado de que el exsecretario del Ayuntamiento decida hacer un trato.

Y que, como testigo colaborador, revele los nombres de sus cómplices en el fraude al SIMAS Torreón y el modus operandi de los grandes negocios hechos en el ayuntamiento torreonense.

Por lo pronto, en el curso de las averiguaciones de la FGR, que realiza en la comarca lagunera, varios de los amigos y socios de José Elías ya negaron conocerlo personalmente.

El diputado morenista, Antonio Attolini Murra, acérrimo enemigo de Ganem, fijó postura sobre la detención de éste y dijo que en Coahuila nadie está por encima de la ley.

El aguerrido legislador enfatizó que sus denuncias contra el exfuncionario municipal fueron calificadas por muchos como decorativas y propagandísticas y ahora los hechos le dan la razón.

“Este es apenas el primer paso para hacer justicia a los proveedores y empresarios, víctimas de extorsiones y abusos, ahora corresponde a la FGR investigar el fraude en Simas”, expuso.

Torreón es hoy el centro del escándalo político y policiaco en Coahuila, y al parecer así continuará...

MAL LUMBAR

En ecos de la Cabalgata de Sabinas, al que se vio muy pegado al gobernador Manolo Jiménez fue al senador Gabriel Elizondo que, desde temprano, lo acompañó a todos lados.

Lo raro es que varios de los asistentes notaron que Elizondo Pérez no cabalgó y la explicación es que el senador traía un malestar lumbar, por lo que decidió no exponerse.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que el senador aceptara tomarse la foto con cabalgantes e invitados, al ser uno de los más solicitados.

En la mayoría de las gráficas, Gabriel aparece junto al subsecretario de Gobierno, Diego Rodríguez...

LENGUAJE CARRETONERO

El diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, dejó en resguardo el buen lenguaje de jurisconsulto y sacó ayer a flote su léxico vulgar y carretonero para defender a Tania Flores.

Con el perdón de los laguneros, pero entre el senador morenista Luis Fernando Salazar y Mejía Berdeja seguro que se dan un buen tiro en una competencia de majaderías e improperios.

Bueno, pues ayer a Ricardo le dio por hablar del producto gallináceo y acusó a un juez de tener por sus hue... en la cárcel a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, a pesar de un amparo.

Conozco a Ricardo desde hace años y era un tipo educado, por lo que me gustaría pensar que sus groserías no son voluntarias y que comienza a padecer coprolalia.

INCIERTO FUTURO

Aquí les adelantamos que el gobierno federal analizaba convertirse en el próximo dueño de Altos Hornos de México.

A pocos días del vencimiento del plazo para dar a conocer postores por la acería monclovense, ya apareció oficialmente Pemex como uno de los posibles compradores.

Y según empresarios cercanos al tema, Pemex puede ir solo como postor y, en caso necesario, como socio de cualquiera de las otras cinco empresas interesadas en Altos Hornos de México.

La mala noticia es que dicen que la inminente licitación de AHMSA tampoco va a tener resultados positivos.

Veremos y diremos...