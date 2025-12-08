Viacrucis burocrático

    Viacrucis burocrático
De acuerdo con datos del Banco de México, en lo que va del año, inversionistas extranjeros han retirado más de 123 mil millones de pesos de México, representando la mayor caída desde 2020 y 2021.

Pese a ello, México continúa siendo uno de los destinos favoritos de los inversionistas extranjeros. En 2024, el país se colocó en el top 5 en inversión extranjera directa dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Aun así, la OCDE recientemente advirtió que la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos afectarán la atracción de capital.

