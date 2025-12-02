México alcanzará el 1.2% el próximo año y 1.7% en 2027: OCDE

    México alcanzará el 1.2% el próximo año y 1.7% en 2027: OCDE
    Se estima que el país cerrará 2025 en 0.7%, aunque las perspectivas de los expertos consultados por el Banco de México (Banxico) estiman 0.3%. FOTO: ESPECIAL.

Se espera que la inflación retorne gradualmente a los objetivos en la mayor parte de las economías a mediados del 2027

CDMX.- Aunque se mantendrá por debajo del 2%, México mejorará su crecimiento los próximos años, esto ante la incertidumbre, los aranceles y el bajo empleo formal.

Lo anterior fue manifestado por la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual en su reciente edición del Panorama Económico 2025, aseguró que el país cerrará 2025 en 0.7%.

Para 2026 el organismo espera 1.2% y en 2027 el PIB subiría 1.7%, todo ello en medio de una incertidumbre global y actividad económica mundial débil.

Todo ello se dará en un entorno global de incertidumbre, donde se espera un crecimiento de 3.2% en este año, para reducirse a 2.9% el próximo y repuntar a 3.1% en 2027.

Desempleo y exportaciones

Por otro lado, el organismo calculó que la inflación cerrará este año en 3.8%, bajará a 3.3% el próximo año y en 2027 se reducirá a 2.9%, mientras que la tasa de desempleo como porcentaje de la fuerza laboral subirá de 2.7% a 2.9% el próximo año.

En tanto que las exportaciones de bienes y servicios registrarán una desaceleración, luego de esperarse un cierre de 8.5% en 2025, caerá a 1.8% en 2026 y en 2027 estará en 2.6%.

Agregó que “el consumo privado está moderándose en línea con la desaceleración de la generación de empleo formal, particularmente en el sector manufacturero”.

La OCDE espera que “el consumo público y la inversión se mantendrán contenidos, dado el continuo proceso de consolidación fiscal. Las exportaciones se verán afectadas por aranceles más altos y la incertidumbre”.

