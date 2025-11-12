Zetas aspiracionistas

CARTONES / jueves, noviembre 13, 2025 - 11:00
    Zetas aspiracionistas
COMPARTIR
TEMAS
Cartones
Manifestaciones
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Corporaciones de los tres órdenes de gobierno coordinan esfuerzos para garantizar un fin de semana seguro en Torreón.

Refuerzan seguridad en Torreón por Buen Fin y partido México–Uruguay
Dos unidades pesadas afectaron la circulación en la carretera 57, afortunadamente sin lesiones graves para los operadores.

Accidente doble en Los Chorros reaviva exigencia para cumplir compromiso de Claudia Sheinbaum de modernización
Los intentos se realizaron principalmente con medicamentos no narcóticos, es decir, fármacos fuertes recetados para otros padecimientos.

Coahuila: Se disparan 86% intentos de suicidios por toma de pastillas

Copiando en el examen

Copiando en el examen
Sabio domador

Sabio domador
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) presentó su estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025.

¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?