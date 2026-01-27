Casa Luna la historia de una historiadora

Esta casa fue adquirida aproximadamente en 1917 por la familia Luna. Emilio Luna, que tenia una tienda en China, Nuevo León, durante las épocas revolucionarias, que no le permitieron continuar con el negocio. Junto con María Sánchez, su esposa, tuvieron varios hijos, que nacieron en La Galera de la casa con partera, como se acostumbraba en esa época.

Como un viaje al pasado llega a la historia de ésta casa con la historiadora Teresa Mora, quien también es sommelier y pionera en el enoturismo vitivinícola. Visionaria y emprendedora, se unió a la familia Luna Sanchez para la restauración de este espacio arquitectónicamente cuidado y restaurado con piedra caliche.

La chimenea y los espacios son profundos, como la epifanía que tuvo la sommelier al compás de un Sol de Noche de Bodegas del Viento. Con una gastronomía de calidad, ella se apoyó de la mano del Chef Heber Álvarez, con una propuesta culinaria local casi en su totalidad.

Con carne del Jaguey de Ferniza, hongos de la champiñonera, pan de la región, mermeladas caseras con frutos regionales y obvio los vinos van haciendo de Casa Luna un lugar imperdible de visitar.

Ubicado en el pueblito del Huachichil, a un costado de la Iglesia, llegan los aromas que dan vida a este sitio que cuenta una historia y también ahora brinda una gran experiencia. Es bello saber que María Sánchez donó más terreno para que la iglesia tuviera más espacio.

Honrando la memoria de quienes empezaron a darle vida a este pequeño poblado de Arteaga, llega Don Paco Luna, en paz descanse, y la genial Teresa Mora.

A futuro se prevé hospedaje, patio para eventos, más experiencias gastronómicas con chefs y cocineros especiales. El clima es ideal y entrar al poblado es bellísimo, ya que se ve humear algunas chimeneas y hasta ves pasar burritos —qué por cierto también fueron parte de la historia de la casa, con la crianza de burros por parte de Don Emilio—.

Más de 100 años de anécdotas, de ver pasar el tiempo, de que la neblina te cobije, que el incienso del mezquite roce tu alma y vuelvas a lo esencial .

Rodeada de viñedos de la región, Guidova, Bodegas del Viento, Los Cedros y ahora Rancho Guadalupe, Casa Luna arranca una nueva era gastronómica y vitivinícola en la muy próxima nueva ruta de vinos de esta región

Recuerda: El vino no te pone mágico, te pone fantástico.

Ivonne Orozco

Guisandera Mexicana

Sommelier en vino en mexicano