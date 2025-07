Causa ITESM, frustración de jóvenes. Episodio II

”Vámonos por partes”, como decía el Dr. Jack The Ripper en sus gustadas clases de disección anatómica en la Universidad de Dublín:

Muchos padres de los jugadores -conocedores de este deporte- consideraron que dicho resultado estuvo raro, a lo mejor la intención era que el equipo queretano no subiera al grupo de los 14 grandes, pues el ITESM no quería aumentar el presupuesto para solventar los gastos de más equipos en la máxima categoría de la ONEFA.

Contribuyó también un programa de soporte a través de algunos becarios provenientes de CDMX, EdoMex y del norte, que reforzaron las filas en el equipo del campus de la Corregidora.

Los Borregos campus Querétaro juegan en uno de los mejores estadios de la ONEFA -incluso de los 14 grandes- y la afición local es tal que se llena hasta las banderas en cada partido.

Existe una gran simpatía y apoyo al equipo. Antes del plan de fogueo y desarrollo de talento no se paraban ni las moscas en el estadio.

Pero ahora, con el estímulo de haber llegado a finales y semifinales, jugadores, coaches, padres de familia y afición, están totalmente volcados para apoyarlos en el emparrilado.

Los muchachos entrenan puntualmente desde las 5AM; para ello deben levantarse a las 4:30 de la madrugada e intercalan altamente disciplinados sus actividades deportivas con el rigor académico de las clases.

Tienen además todo el apoyo de padres de familia y abuelos, Ex-A-Tec muchos de ellos.

DESPIADADO AVISO ROMPE ILUSIONES:

De repente, sin decir agua va, sin advertencias previas, el pasado 7 de julio, coaches, jugadores y padres de familia se enteraron por un gélido oficio del ITESM campus Querétaro, que este año será el último del equipo por las razones que ya les platiqué en el Episodio I.

El 11 de julio, Pascual Alcocer Alcocer, vice presidente regional centro sur y director general del ITESM campus Querétaro, se presentó a las 7AM en el entrenamiento y dio a jugadores y coaches la mala noticia.

¿Por qué quieren desaparecer al equipo?

Alcocer Alcocer asegura que se trata de un cambio de rumbo en el destino de las becas, porque el plan del Tec de Monterrey es internacionalizar al campus Querétaro y en consecuencia, buscan otro perfil en los alumnos beneficiados de esa forma.

Después de una consensuada reunión de directivos, concluyeron lo siguiente:

1. Todo esto es parte de un “ENFOQUE ESTRATÉGICO”, que contiene una visión global e internacional del Campus Querétaro para lograr:

2. IMPACTO SOCIAL en la infraestructura de Querétaro a nivel internacional.

3. INCLUSIÓN SOCIAL mediante el otorgamiento de 700 becas a estudiantes del COBATAB, con promedio de calificaciones de 9.5

4. Desarrollo económico inclusivo.

5. La decisión es IRREVERSIBLE.

Mis contactos me informaron que los argumentos académicos y profesionales no son malos. Pero estas decisiones las toman personas que no saben lo que es ser un estudiante-atleta y nunca en su vida han hecho ejercicio.

Entonces, desde esta IRREVERENTE TRINCHERA pregunto:

- ¿Bajo qué argumentos puntuales y objetivos, interfiere el proyecto del futbol americano con ese “plan estratégico”?

- Eso de que es parte de una “estrategia académica” suena muy subjetivo, vago y vano.

El director del campus Querétaro asegura que la decisión no fue de él; insistió en que se trata de una determinación consensuada, pero...

¿Por qué no consultaron el tema con los padres de los jugadores, ni con lo coaches ni con los mismos muchachos?

Finalmente:

- ¿Dónde queda lo de formar integralmente a las nuevas generaciones?

- ¿Dónde queda lo de mente sana en cuerpo sano?

La decisión fue un baldazo de agua fría que tomó a todos por sorpresa.

¿Qué va a pasar si los chicos queretanos se ponen las pilas y este año ascienden al grupo élite de la ONEFA?

Estoy seguro de que los mandones del ITESM -comenzando por el despistado Juan Pablo Murra Lascurain - no sabrán qué diablos hacer ante esa posibilidad.

Ni el Diablo Fernández los va a salvar de la bronca en que están metiendo a todo el sistema ITESM, por lo que les platicaré en seguida:

FRUSTRACIÓN:

La máxima edad para competir en la ONEFA es 25 años.

Hay jugadores apasionados por seguir sus carreras colegiales en el futbol americano, pero si el ITESM corta el programa que sostiene al equipo de Querétaro ¿dónde lo harán?

Algunos están en Prepa, otros en Carrera. El problema para las familias no será de tipo económico, porque Alcocer Alcocer asegura que los chicos seguirán contando con sus becas. Pero ¿dónde jugarán?

A través de sus cortesanos, Alcocer Alcocer les dice a los chavos que si quieren seguir estudiando y jugando, se vayan a otros campus, como EdoMex, Puebla, Monterrey, CDMX -que están incluso en el grupo de los 14 grandes- pero aunque tienen talento de sobra, quizá les falta experiencia y se pasarían en la banca el resto de sus años como deportistas colegiales.

¿Resultado? Frustración de jóvenes que necesitan exactamente lo contrario para descollar en sus vidas.

¿QUIEREN MÁS O LES GUISAMOS UN HUEVO?

Así decía mi abuela la alcaldesa al plantear un problema al que podría sucederle otro peor.

Lean esto que es el colmo de la inconciencia en los altos mandos del ITESM:

Muchos padres de familia con hijos en el equipo de los Borregos Querétaro a punto de terminar la Prepa, los inscribieron en Carrera porque hay un equipo de futbol americano donde podrían jugar.

Ya pagaron inscripciones y otros gastos pero ahora que Alcocer Alcocer sale con la novedad de que el programa de futbol americano concluye este año, no hay manera de moverlos a otras universidades que sí tendrán equipo.

Por lo menos 200 estudiantes atraviesan por esta situación.