CDMX: Urbanismo brutal

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    CDMX: Urbanismo brutal
    CUARTOSCURO

Si hay tantas OSC y tanto periodismo independiente, ¿por qué los gobiernos de Morena proponen un #POZMVM tan favorable al urbanismo salvaje de los desarrolladores voraces?

Mal los morenos llevándose a Ensenada por tierra a Ernesto Ruffo. ¿Qué les pasa?

La democracia se defiende votando y organizándose, y las ciudades son uno de los principales campos de batalla; ahí se expresan problemas como el urbanismo depredador que encarece rentas y acaba con zonas verdes.

La semana pasada se expresaron las dos caras de Morena sobre el tema. La jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, participó en Nueva York en una reunión muy publicitada de gobernantes de ciudades socialistas. La principal estrella, obvio, fue el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; también estuvo Jaume Collboni, de Barcelona, y algunos más.

https://vanguardia.com.mx/opinion/meta-y-mexico-regulacion-de-redes-sociales-para-cuando-FB23666074

Mientras Brugada se pronunciaba públicamente a favor de una coalición internacional para una vivienda digna, su gobierno figuraba como uno de los protagonistas del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que iniciaba al mismo tiempo la consulta pública.

El Programa tiene 203 páginas que despiden un intenso aroma autoritario. Por ejemplo, el principal órgano de gobierno es el Consejo de Desarrollo Metropolitano, dominado en un 100 por ciento por funcionarios de Morena: lo preside el titular de la Sedatu federal, y lo integran la jefa de gobierno capitalina y los gobernadores de Hidalgo, Estado de México y Morelos.

El apabullante dominio les permitió servirse con la cuchara más grandota de la pozolería. Por ejemplo, se otorgan la potestad de cambiar el “uso de suelo” si quienes se benefician retribuyen, con propiedad y/o dinero, al municipio o entidad federativa. Esa es una de las puertas de entrada al urbanismo salvaje que tiene décadas depredando a México. De aprobarse el Programa, habrá un aumento en los prediales, un crecimiento de los edificios y un achicamiento de los espacios verdes.

Suma Urbana es una de las organizaciones capitalinas que intentan visibilizar el impacto del #POZMVM. Contextualizo su heroico esfuerzo recordando que la capital rebasa con mucho a los estados vecinos en la densidad y combatividad de la sociedad organizada. De acuerdo con el Centro Mexicano de la Filantropía, en 2025 la CDMX tenía 10 mil 191 OSC; el Estado de México, 4 mil 388; Morelos, mil 173 e Hidalgo, 949.

Es también sede de medios de comunicación con presencia en la capital que ejercen a plenitud su libertad de expresión. Un ejemplo es el tiraje habitual de seis diarios importantes en la ciudad. Según el Padrón Nacional de Medios Impresos de Gobernación (consultado el 27 de septiembre de 2026), Reforma tiene un tiraje diario promedio de 171 mil 121, El Universal de 170 mil 569, La Jornada de 149 mil 134, Milenio de 109 mil 790, El Financiero de 92 mil 995 y El Heraldo de México de 50 mil.

Dada la frecuencia con la cual aparecen cuestionamientos muy severos a los partidos gobernantes en esos u otros medios, es lógico que 87 periodistas de la CDMX hayan tenido que recurrir al Mecanismo federal para protección. Como sólo dos han sido asesinados en los últimos 26 años, puede inferirse que en la capital del país hay mejores condiciones para ejercer la crítica.

Si hay tantas OSC y tanto periodismo independiente, ¿por qué los gobiernos de Morena proponen un #POZMVM tan favorable al urbanismo salvaje de los desarrolladores voraces? Las principales razones podrían ser su apabullante control sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, su acuciante necesidad de dinero y la dispersión de las protestas ciudadanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/clara-brugada-respalda-a-sheinbaum-en-el-zocalo-ante-ambicion-imperialista-FD23754661

La capital es una ciudad cuyas protestas rara vez conllevan impacto. Al Zócalo llegan las colectivas de buscadoras, los padres de los niños con cáncer y un sinfín de organizaciones con resultados habitualmente magros. Ante tanta dispersión, ¿no sería lógica una alianza de algunas de ellas? Suponiendo que así fuera, ¿cuál causa sería capaz de convocar a los diversos?

En mis conversaciones con movimientos citadinos, siempre aparecen las quejas por la ineficiencia, corrupción y predictibilidad del Poder Judicial de la Ciudad de México. Su lealtad está con los poderosos económicamente y con el gobernante en turno.

Es comprensible, pero insuficiente, dedicarle tanta atención a las elecciones de 2027. Con el #POZMVM nos jugamos el bienestar nuestro de cada día. Recordémoslo.

@sergioaguayo

Colaboraron Elena Simón Hernández y Andrea Ramírez Sánchez

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Sergio Aguayo

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo Quezada es un académico, analista, internacionalista y promotor mexicano de los derechos humanos y la democracia. Egresado de la Universidad de Guadalajara.

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