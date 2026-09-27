Clara Brugada respalda a Sheinbaum en el Zócalo ante “ambición imperialista”

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , hizo un llamado urgente a la unidad nacional durante el Segundo Informe de Gobierno celebrado en el Zócalo capitalino. Durante su intervención, la mandataria capitalina pidió a la ciudadanía cerrar filas y respaldar públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a lo que calificó como una “ambición imperialista”.

”México tiene mucha Presidenta”, afirmó Brugada desde el Segundo Informe de Gobierno en el Zócalo.

En un mensaje transmitido en video a través de redes sociales. La funcionaria destacó la firmeza del liderazgo del Ejecutivo Federal ante los retos y presiones del contexto político internacional.

El pronunciamiento se dio en el marco de una reunión en el corazón de la capital, donde se dieron cita simpatizantes y figuras políticas del país. En el acto se reafirmó el compromiso de la administración local con el proyecto de gobierno federal.

Diversos medios de comunicación han destacado la relevancia de estas declaraciones dentro del panorama político nacional. Portales informativos señalan que la postura de la Jefa de Gobierno busca consolidar el apoyo popular hacia la Presidencia de la República en un momento clave de la agenda pública.