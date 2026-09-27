Clara Brugada respalda a Sheinbaum en el Zócalo ante “ambición imperialista”
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“México tiene mucha Presidenta”, afirmó la Jefa de Gobierno durante llamado a la unidad nacional.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo un llamado urgente a la unidad nacional durante el Segundo Informe de Gobierno celebrado en el Zócalo capitalino. Durante su intervención, la mandataria capitalina pidió a la ciudadanía cerrar filas y respaldar públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a lo que calificó como una “ambición imperialista”.
”México tiene mucha Presidenta”, afirmó Brugada desde el Segundo Informe de Gobierno en el Zócalo.
En un mensaje transmitido en video a través de redes sociales. La funcionaria destacó la firmeza del liderazgo del Ejecutivo Federal ante los retos y presiones del contexto político internacional.
El pronunciamiento se dio en el marco de una reunión en el corazón de la capital, donde se dieron cita simpatizantes y figuras políticas del país. En el acto se reafirmó el compromiso de la administración local con el proyecto de gobierno federal.
Diversos medios de comunicación han destacado la relevancia de estas declaraciones dentro del panorama político nacional. Portales informativos señalan que la postura de la Jefa de Gobierno busca consolidar el apoyo popular hacia la Presidencia de la República en un momento clave de la agenda pública.
APERTURA DEL ACTO EN EL CIERRE DE LA GIRA NACIONAL
El mensaje formó parte del evento masivo en el Zócalo donde la presidenta Claudia Sheinbaum cerró su gira de rendición de cuentas e informe de gobierno por las 32 entidades del país.
Clara Brugada fue la encargada de dar la bienvenida como anfitriona y Jefa de Gobierno de la CDMX ante una plaza llena de más de 70 mil simpatizantes.