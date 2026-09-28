Centenarios, nonagenarios... y ‘Digger’

Dentro del agónico mes de septiembre no dejó de haber conmemoraciones de centenarios relacionados al Séptimo Arte japonés, así como a una de las obras maestras del expresionismo alemán.

Fue con exactitud el pasado 15 de septiembre cuando se conmemoró el que hubiera sido el cumpleaños número 100 del cineasta de origen japonés, Shohei Imamura, considerado como el director más destacado de aquel país de oriente tras la muerte del maestro Akira Kurosawa, representante máximo de la llamada “Nueva Ola japonesa” de la década de los 60 y quien por su cuenta fue mentor de otro más reciente cineasta representativo de aquellas latitudes como Takashi Mike, al asistir incluso a la escuela de cine de Imamura en la ciudad de Yokohama y de quien se conocen títulos clásicos que van de “La mujer insecto” (1963) a “La anguila” (1997).

Por otro lado, fue el pasado domingo 20 cuando se cumplieron con exactitud 100 años del estreno, en su caso en Dinamarca, de otra de las obras maestra del expresionismo alemán del gran representante del género que fue F.W. Murnau, quien logró notoriedad originalmente por su clásico del cine también silente “Nosferatu” en 1922 y volvió a repetir su hazaña con su adaptación del texto de “Fausto”, de Goethe, la historia en la que el demonio Mefistófeles apuesta con Dios que puede corromper el alma de un hombre que le quedó “como anillo al dedo” a Murnau aprovechando que debido al éxito de su cinta anterior, “El último” (1924), tuvo un presupuesto ilimitado.

Quien estuvo festejando, por otro lado, el 14 de septiembre 90 años de su natalicio, fue el actor norteamericano Walter Koening, uno de los sobrevivientes del elenco original de la saga de películas de “Viaje a las Estrellas” (“Star Trek”), luego de que el 4 de septiembre se cumplieron a su vez seis décadas del estreno de la serie, en lo que el pasado jueves 24 el que hubiera cumplido la misma edad es el prolífico actor, guionista y productor también norteamericano Jim Henson, quien entre otras creaciones dentro del universo de marionetas que lo caracterizó fue la de “Los Muppets”, cuyo programa televisivo festejó este mes 50 años de su estreno.

La semana cerró “con broche de oro” para el director mexicano Alejandro González Iñárritu, ya que luego de estar presente a mediados de la semana pasada en Londres, Inglaterra, para la premiere mundial de su más reciente película, “Digger”, el fin de semana aterrizó con su estrella principal, Tom Cruise, en la Ciudad de México donde festejaron inclusive con mariachis el estreno mundial de esta esperada colaboración, la cual llega a las salas de cine de nuestro país el próximo jueves 1 de octubre y aunque en sus primeras proyecciones ha generado críticas encontradas muchos coinciden en que lo que sucede es que “pisa muchos callos” y va a dar mucho de qué hablar.

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