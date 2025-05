César Gutiérrez, un riesgo para la Suprema Corte

El 1 de junio, México votará por primera vez por jueces, magistrados y ministros que imparten justicia en el país, donde la carrera más codiciada será por los nueve puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), órgano de vital importancia para la vida del país, ya que se trata de la última instancia en materia judicial y su principal función es interpretar la Constitución.

Desde la Suprema Corte se puede impulsar una ampliación de los derechos humanos, el respeto a las minorías, un freno al poder y a los abusos de las autoridades, pero también puede convertirse, si llegan las personas equivocadas, en una institución comparsa, como en la que se ha convertido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que voltea la cara ante los atropellos y deja que se cometan inequidades contra la población.

Pero lo grave es que se espera poca participación de los ciudadanos, y de los pocos que van a acudir, muchos serán voto corporativo, que no habrán de conocer a los candidatos. Por ende, resulta peligroso que los encargados de interpretar la Constitución y de hacer respetar el marco legal, no sean producto de un proceso reflexivo y exhaustivo.

En lo personal, me preocupa la llegada de varios personajes al máximo órgano de decisión judicial del país, pero en especial la del abogado César Mario Gutiérrez Priego, a quien varias encuestas de opinión señalan como uno de los tres hombres con mayores posibilidades de llegar a la SCJN. La manera en la que se ha conducido Gutiérrez Priego en este proceso electoral está lejos de ser el comportamiento que deberíamos esperar de un juez.

Se trata del hijo del general José Gutiérrez Rebollo, quien fuera zar antidrogas de México y que estuvo preso por acusaciones de haberse coludido con el narcotraficante Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”. Como hijo, César Gutiérrez ha defendido la inocencia de su padre, y está en su derecho de hacerlo, ya que el sistema de justicia tiene vicios. Sin embargo, en su afán de defender dicha inocencia, señaló que tenía audios que inculpan a la familia Zedillo de colusión con los líderes del extinto Cártel de Colima, que se encontraban en su poder desde 1997 y que ha comenzado a revelar desde hace unos días.

La actitud de César la podríamos esperar de un periodista, que da a conocer información, pero no de un aspirante a ministro, porque si tienes evidencia relevante, lo correcto es acudir a las autoridades, utilizar el poder judicial precisamente para lograr justicia. En cambio, él opta por ventilar todo en medios y en Internet.

Lo peor del caso es que los dos audios que hasta el momento ha revelado no son una prueba contundente de nada, lo que deja entrever dos rasgos preocupantes en una persona juzgadora: su nula fe en el sistema judicial y su poco criterio para evaluar la evidencia que se presenta. Por eso me aterra que alguien que crea que una campaña a un cargo pasa por acusar en medios, más que en destacar sus méritos, no merece llegar a la SCJN.

victorsanval@gmail.com

@victorsanval