Cevichería Caimán: Alma del barrio

“Voy a empezar un relato, con alegría y con afán, que en un barrio no muy lejano existe una Cevichería de nombre Caimán“.

Y que caigo un domingo, en la calle de David Berlanga 886, desde la Topo Chico para el mundo. Con una lancha en la entrada, palmeras, un mar celeste y el malecón hecho al pie de la banqueta.

Mesas amarillas, la cerveza Pacífico se lleva el arte del lugar, con ambiente relajado, casual, de compas, que justo estaba ahí la pomada del 25000, los chavos de Balam, Sergio Castillo, Alfredo de Local y la niña de Viva La Mexa. De video de Luis Miguel, con Mónica del Estanquillo, Vianny de Lavanda Catering y Don Paquito chelero.

Música pegadora, ya con unas caguamas nos seguimos derecho. Probé una tostada deliciosa de atún, un aguachile con chiltepín que, ¡ah su madre! Camarones para botanear, salsitas y spicy de chipotle.

Todo riquito, riquito, casi a un lado está la Parroquia del Espíritu Santo. Qué afortunados parroquianos que pueden purgar sus pecados con unos clamatos deliciosos. Algo que debo mencionar es que sin sus morteros para chiltepín, ósea ahí lo puedes triturar. Un voto de gran confianza, ya que hay coleccionistas de curiosidades gastronómicas.

No sé el nombre del chef o cocinero, pero me quito el sombrero. Que vivan los barrios y su alma poderosa.