City land y los buenos aires

Compadezca al vecino nicolaíta. De las colonias de medio pelo. Adjuntas a las peores empresas contaminantes de la región. En el Nuevo Nuevo León formamos parte estadística de los cinco estados con peor calidad de aire. Mayor cantidad de polución. Millones de partículas suspendidas en el cielo. Imposible disiparlos. Vamos enfermando generacional.

Pueden ubicarnos en casos de cáncer en las vías respiratorias. Plomo en la sangre. Metales pesados. Enfisema pulmonar sin haber caído en las ramas del tabaquismo,

Al pequeño estudiante de primaria, en el grado iniciático lo han expulsado de cuatro escuelas. Una por mes. Al paso del caminante terminaran pronto con todas las instituciones publicas en el municipio de Apodaca.

Centenares de casos de TDAH, TOC, Autismo, Esquizofrenia, Asperger y algunos otros padecimientos mixtos. Pasaron el colador de la sangre. Incrustado los colmillos de la podredumbre en las cadenas del DNA.

Vivir aquí no es vivir. Preferible es seguir soñado. Queremos futbol. Cuatro grandes cotejos. Olvidemos el presente. El gran endeudamiento por décadas. Ya topamos en el techo financiero. Las crediticias colocaran las posibilidades de prestamos en zonas de alto riesgo. Sin posibilidades reales de recobrar la saludable billetiza.

Vamos a encontrar soluciones. Sembrar 850 mil árboles no ha funcionado. Las plantas moribundas en el negocio redondo de reforestación urbana de Cosijopi. Respectivo 30 por ciento a las cuentas en el extranjero del gobernador Samuel Alejandro y Marianita Rodríguez. En la necesidad las oportunidades llegan en borbollones.

Enfermemos a los niños y las mujeres- Luego vinculamos seguros de cobertura amplia para la misma población. Inyectamos, pruebe protocolos desconocidos. Toda la humanidad necesita de los casi 6 millones de personas, alteradas, incapaces y poco reflexivas,

Todo lo gratis lo aceptan. Incluso las puñaladas. Gracias Cityland. Ya llegaran los vientos de cambio. En las boletas electorales. Nada fosfo fosfo. MORENA va a culminar su obra apocalíptica. Desde el catamarán donde el profeta San Juan, escribe la visión del 2050, bebiendo clamatos, devorar fecha cargada y flecha simple.

Ya gruñen las tripas.