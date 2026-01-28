Ciudades Judiciales, un gran modelo de justicia contemporánea

El martes pasado, el Tribunal Superior de Justicia inauguró la Ciudad Judicial de Saltillo que, a partir de un proceso gradual, concentrará a los juzgados de primera instancia y diferentes órganos no jurisdiccionales para prestar los diferentes servicios de la justicia.

Esta buena idea de conformar una ciudad judicial en Saltillo la propuso hace algunos años el presidente Mery Ayup al Pleno y al Consejo de la Judicatura, con el gran apoyo del gobierno estatal. Durante este mes se irá consolidando este proceso en forma ordenada para asegurar un mejor servicio de justicia.

La justicia exige tener espacios dignos, modernos e inteligentes para que el funcionario judicial realice de la mejor manera su función de resolver los problemas de la comunidad.

Las personas que acuden a los tribunales, como lo dijo el presidente en su informe anual, no es agradable ni tampoco placentero. La ciudadanía viene con nosotros porque pretende cobrar una deuda, a exigir el pago de alimentos para los menores, a protegerse de la violencia familiar, a exigir sus prestaciones laborales, a defender su libertad o a exigir la reparación de daño cometido; en fin, las personas acuden a la justicia para que un árbitro objetivo e imparcial resuelva con total profesionalismo y ética judicial el asunto que protegerá sus derechos.

Invertir en mejores condiciones para hacer accesible la justicia a la ciudadanía es una gran decisión de las instituciones de Coahuila que se preocupan por resolver las demandas de justicia más sensibles de la sociedad.

ANÉCDOTA PERSONAL

Hace más de 30 años inicié mi función judicial como secretario interino en un juzgado penal en Saltillo. Luego gané un concurso de oposición para tener una plaza de secretario en un juzgado mixto en Sabinas. Ascendí posteriormente como secretario de estudio y cuenta en la Sala Penal hasta llegar a ejercer la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia.

Recuerdo que al principio no tenía ninguna oficina. Era un escritorio lleno de expedientes que teníamos que resolver. En Sabinas, el aire lavado lo teníamos que cambiar nosotros mismos para no estar en un sauna en las audiencias. Cuando llegue a la sala penal me dieron un escritorio en el pasillo para estudiar los expedientes.

Hoy que recorrí la ciudad judicial, las condiciones son muy diferentes. Son dignas, modernas y adecuadas para nuestra comunidad.

Me da mucho gusto que, después de todos los retos y desafíos que el Poder Judicial del estado tiene en el presente, sigamos construyendo un mejor futuro con la construcción de óptimas condiciones para el servicio público.

Desde el Poder Judicial valoramos el gran apoyo presupuestal que el Ejecutivo del Estado ha proporcionado en estos años para seguir consolidando la función judicial.

Esta Ciudad Judicial recoge buenas prácticas de otras entidades para poder avanzar en una mejor infraestructura y gestión de la impartición de justicia.

Coahuila, como bien dice el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, trabaja en equipo para tener instituciones fuertes con los mejores indicadores nacionales.