Clara Luz gana encuestas y Tatiana el camino para su casa

A todo esto se le llama “morder la mano” que le dio de comer desde 2018.

Tatiana pone distancia de por medio del partido que la hizo secretaria de Economía y luego titular del instituto de mexicanos en el exterior, donde -por cierto- pasó sin pena ni gloria.

Tatiana no se da cuenta porque es soberbia y arrogante diamadre, pero está corriendo contra ella misma y se lleva entre las espuelas a ignorantes como ese sampetrino frustrado que rebuzna al nombre de Gustavo Morton.

Al crear su propio “movimiento” se desmarca de la marca que ella misma representó desde que fue coordinadora de la campaña de AMLO.

Tatiana Clouthier está insubordinada y atenta contra la unidad del partido por el cual quiere a “producto de gallina”, ser candidata a gobernadora de Nuevo León.

Nada nuevo en ella, porque antes mordió la del PAN cuando renunció a ese partido siendo diputada federal y fracasó después en su intento por ser alcaldesa de San Pedro como candidata del nefasto PANAL, de Elba Esther Gordillo.

- Los propios panistas reniegan de ella.

- La familia Clouthier Carrillo y derivados son víctimas del escarnio que provocan su tozudez, terquedad, inmadurez y volatilidad política.

- El mismo Alfonso Romo Garza no quiere saber de ella y le mandó decir con un propio, que bastantes problemas tiene él con la desaparición de su negocio financiero como para andar metiendo las manos en favor de su ex entenada.

- Quienes la apoyaban, ahora se le esconden.

- El Grillo Sada, que supuestamente era su protector y mecenas, ahora la grilla entre dientes y maldice verse involucrado en algo que lo salpica por todos lados.

A diferencia de lo que otros aseguran, NO comparto la idea de que el “factor T” esté fracturando a la 4T.

El politburó de Morena es institucional y su encuesta más la “espejo” respaldan la designación de Clara Luz Flores Carrales como abanderada por la gubernatura de NL.

Con tanto alboroto, Tatiana apetece pero no merece que la sangre llegue al río.

Solita cava la tumba en la que descansarán sus restos políticos.

Como decía mi abuela la alcaldesa: “Lástima de apellido”.

Y conociendo cómo se las gasta el partidazo, va este mensaje para la hija desobediente del venerado Maquío: O te aclimatas tú solita o te aclichingan...

Cajón Desastre:

DETONA está cumpliendo sus primeros 6 años de vida.

- Ha sido un esfuerzo enorme y los logros alcanzados se deben al empuje de gente como Jorge Lugo (q.e.p.d.); Rafael Elías Ayub (q.e.p.d.); Obed Campos (q.e.p.d.); la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza; Jorge Castañeda; Abraham Broca; Daniela de León; Jessica Ivonne Sena; Anilú Treviño; Liliana Janette Cruz; Iván Rico; Edwin Sánchez Landeros; Raúl Ronquillo, “Garabato”; Angel de León; Sergio Arturo Vela; Paco Calderón; Raúl Monter; Tere Sepúlveda; Justo Elorduy; Héctor Kalifa Mata; Gabriel Kalifa Madero; Emilio Kalifa Hernández; Jorge Bucay; Beatriz Pagés; Gustavo M. de la Garza Ortega; Ronny Kvist; Ron Ziv Ziglar; Luz María Ortiz Quintos; Roberto Echeverría; Jesús David Morales; Anabel Hernández; Angel Quintanilla; Javier Navarro Velasco; Ernesto Chapa; Angel Verdugo; Miguel Botello; Padre Paco; Rodin; Martha Bárcena; Agustín Gutiérrez Canet; Javier Lozano; Fernando Turner Dávila; Jorge Triana; Irving Gatell; Mark Staroselsky; Armando Fuentes Aguirre, “Catón”; Mouna Nabil; Emiliano Calvert; Ciro Gómez Leyva; Héctor Aguilar Camin; Raymundo Riva Palacio; Pablo Hiriart; Macario Schettino; Elena Chávez; Alberto Halabe Bucay; Oscar Tamez; Luis Antonio Guajardo; Federico Arreola; Stephanie Palacios; Lorenzo Córdova; Arturo Cueto; Roberto Garza; Kenneth Smith Ramos; Rogelio Ríos Herrán; Gerardo Priego; Norberto de la Rosa Buenrostro; Carlos Gómez Flores; Elena Goicoechea; Irma Garrido; Milo Sánchez; Sonya Garzarapport; Sonya Santos Garza Rapport; Pepé Macías (colaborador invidente); Carlos Chavarría; Heriberto Galindo; Emma Molina; Gretchen Backhoff; Laura Zapata; Juan Pablo Saavedra; José Luis Elizondo Treviño; Frank Durán; Alejandro Jodorowsky; Ernesto Pompeyo Serna Cerda; Javier Treviño; Paulo Coelho; José Luis Galván Hernández; José Luis Gustavo Coindreau Salinas; Fernando Vázquez Rigada; Gerson Gómez; David Colmenares Páramo; Carlos Arredondo; Alfonso Martínez Muñoz; Ricardo Marcos; Toño Chávez; Iñaki Alzugaray; Andrés Meza; Sergio Negrete; Dalia Lozano-Johansson; Santiago Garza Maldonado; Alma Lara; Eloy Garza; Clara Luz Flores Carrales; Jaime Mendoza; Gaby Pérez; Fernando Belaunzarán, Guillermo Rentería; más quienes se acumulen esta semana...

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