Claudia Sheinbaum: Científica, académica y Presidenta

Surgieron de inmediato reacciones al discurso de la Presidenta en su toma de protesta, en buena parte negativas, tomando partecitas del mismo y sacándolas de contexto (me refiero al contexto retórico). Desde España, uno de los líderes del superderechista Vox , en referencia a la solicitud de perdón, dijo que Claudia era muy ignorante. ¿Estará enterado de su carrera científica, sus publicaciones y su especialidad? Creo que no nos hace ninguna falta que lo otorgue el rey. Puedo decir, yo, que he estudiado la manera en que los españoles trataron a los indígenas, que fueron muy perversos. No lo digo de mi ronco pecho, lo afirmó el obispo español Santiago de León y Garavito en 1682, quien excomulgó de la Iglesia a varios españoles en esta región por esclavistas.

Claudia hizo una referencia sutil al retiro de AMLO a Palenque, deseándole que descanse de sus trabajos y que logre escribir los libros que desea, en soledad. Aclaró que la economía de México había sido calificada por el Banco Mundial como buena y dijo que nunca antes de López Obrador habían ganado tanto los empresarios y banqueros. No deben quejarse. Nada más los que se dicen líderes de los fabricantes, financieros y comerciantes de Saltillo hicieron críticas negativas. Me dio vergüenza que estén en esos puestos personas que ni siquiera tienen un conocimiento mínimo de la gramática española: sus peroratas fueron erróneas e inexactas. En cambio, el empresariado de Torreón y Monclova expuso que la Presidenta les ha llenado de esperanzas, ya que se refirió a problemas coahuilenses con conocimiento de causa. Eso piensa también Manolo Jiménez . Sostengo que el rescate de AHMSA es indispensable y será muestra del “humanismo mexicano”.

No faltó quien se burlara de la entrega del bastón de mando por mujeres de las distintas etnias. ¡Que era folklore y populismo!, dijeron. Debo aclarar que ese símbolo no es indígena, sino que lo trajeron los españoles. Allá los reyes lo otorgaban como privilegio a quienes los apoyaban. Un virrey envió un bastón de mando a un jefe indio del río Nadadores por su sostén en la pacificación de la región, pero el gobernador español de Coahuila no se lo quiso entregar. El bastón estaba engastado en plata.

Algo que me gusta de su equipo es que escogió a los que pudo (porque el Peje le impuso varios) y son de lo más sólido. En el sector salud nombró a David Kershenobich , experto mundial en enfermedades del hígado, reconocido en los grandes centros científicos; además, es hombre probo. También impuso a Omar Hamid García Harfuch (no querido por AMLO) como secretario de Seguridad Ciudadana. Son sólo dos de los colegas que la acompañarán en el duro camino que está iniciando.