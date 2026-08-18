Clubes de lectura: Señales de solidaridad en la convivencia

Mientras la televisión emitía información preliminar, pero aún tímida, sobre lo que ocurría en Asia y Europa, desde países como España e Italia se lanzaban poderosas imágenes de calles vacías. De este lado, no se daba crédito a esas instantáneas de lugares donde antes estaba atiborrado de personas.

Cuando se generó la pandemia de COVID-19 en el mundo y aún había dudas sobre la existencia real de la enfermedad, aparecieron calles desiertas en videos elaborados por los propios habitantes, publicados en las redes sociales. Despertaron la curiosidad de los internautas.

Se asentó la pandemia y también la información. Los números de personas, por desgracia enfermas y fallecidas, fueron creciendo exponencialmente. Se normalizó para todos, ahora sí, esas imágenes que se sostuvieron por meses.

Una vez así, comenzó en serio y en firme el aislamiento. La tecnología sirvió entonces para ofrecer imágenes de la solidaridad con el servicio médico que enfrentó con valentía el terrible mal.

Dos canciones españolas me llamaron poderosamente la atención: “Resistiré”, de Carlos Toro, escrita en los años ochenta, pero utilizada como un himno para enfrentar el coronavirus, y “Volveremos a Brindar”, de Lucía Gil, lanzada en 2020, inspirada en los aplausos de los balcones en España, también durante la pandemia. En ellas, se retrata una atmósfera de fuerza, resiliencia y esperanza.

Las imágenes que acompañaron a las canciones fueron tomadas en algunos videos para mostrar a la gente que, desde las ventanas y en señal de reconocimiento, aplaudía, a las ocho de la noche en punto, al personal médico.

En medio de la soledad, la solidaridad. En medio de la desesperación, la angustia y la depresión, ahí estaban unas manos aplaudiendo desde las ventanas, haciéndose presentes en actos de compañía, a la distancia.

Vuelvo a referirme a este país ahora que leo una noticia sobre cómo los clubes de lectura se han convertido en un asidero notable para luchar contra la soledad.

Hay allá un Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada y, de acuerdo con estudios producidos por éste, el 20 por ciento de los adultos se siente solo.

El espacio de los clubes de lectura aminora la soledad, haciendo que compartir libros y reflexiones en torno a ellos se convierta en una actividad que facilita y promueve la inclusión. Se produce además un sentimiento de comunidad, un ambiente de amistad y fraternidad que va incluso más allá de las propias lecturas o a propósito de ellas.

¿Qué produce un club de lectura? Ofrece amistad, cariño, solidaridad, un ambiente en donde se gesta la identidad y la pertenencia.