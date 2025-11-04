Coahuila: A Rubén Moreira lo corrieron de dos sepelios de políticos asesinados

El repudio mostrado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por asistentes al funeral del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, refleja la impotencia y la ira contra la autoridad estatal.

Si la memoria no falla, dos sucesos similares ocurrieron en Coahuila en Ciudad Acuña y Piedras Negras, uno de ellos durante el mandato de Rubén Moreira Valdez.

En octubre del 2012, José Eduardo Moreira, coordinador de Programas Sociales en Acuña, fue ejecutado de dos balazos por diferencias entre Los Zetas y el gobernador Rubén Moreira Valdez.

Lalo era hijo del exmandatario Humberto Moreira y sobrino de Moreira Valdez, y al intentar Rubén acudir al sepelio, la familia de Lalo lo repudió y acusó por la muerte del joven acuñense.

El 8 de junio del 2018, el entonces candidato a diputado federal Fernando Purón fue asesinado a balazos al salir de un debate en Piedras Negras y mientras saludaba a ciudadanos.

Durante el funeral del alcalde con licencia, Cynthia Villarreal, esposa de Fernando, señaló a Rubén de asesino y se negó a recibir sus condolencias.

Tiempos violentos se vivían entonces en esta entidad...

EL TOBOGÁN

Con Miguel Riquelme como gobernador de Coahuila, se dieron pocos homicidios de políticos y funcionarios públicos.

Pero hubo uno que cambió el rumbo de la seguridad pública en la entidad y éste fue la ejecución del ex comandante de la Policía Investigadora, Sergio Salas.

Sergio estuvo recluido dos años en Almoloya durante la administración de Felipe Calderón, acusado de participar en el “Coahuilazo”, pero fue liberado al comprobarse su inocencia.

Tras el triunfo de Riquelme Solís, el político lagunero delineaba su gabinete y propuso a Jorge Luis Morán la Secretaría de Seguridad Pública.

Morán Delgado encargó entonces a Tobías varios y delicados trabajos de inteligencia, pues trabajaron juntos en la Procuraduría General de Justicia con resultados efectivos y positivos.

Sergio estaba destinado a ser el segundo en el mando en Seguridad Pública de Coahuila bajo las órdenes de Morán, pero la noticia se filtró al interior de las fuerzas policiacas estatales.

El 30 de junio del 2017, Sergio Salas, especializado en seguridad e inteligencia, fue ejecutado de dos balazos en la cabeza en el exterior de un gimnasio de su propiedad, en Saltillo.

Tras el homicidio del “Tobogán”, Jorge Luis rechazó la invitación de Miguel Riquelme de asumir la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Lo demás, es historia...

VA DE NUEVO

En el Ayuntamiento de Torreón volvió a surgir el rumor de la próxima salida del alcalde Román Alberto Cepeda.

Nadie sabe quién lo inició, pero ahora se dice que diciembre puede que sea el mes que el edil lagunero elija para anunciar su licencia a la presidencia municipal de la Perla Lagunera.

Esta columna estableció comunicación con funcionarios municipales de Torreón para corroborar la filtración, pero ninguno quiso dar una versión oficial.

Veremos y diremos...

ALGO TRAMAN

Calma chicha se registra en el territorio del diputado plurinominal del PT, Antonio Flores Guerra, tras perder recientemente millonarios contratos de suministro de carbón para la CFE en Coahuila.

Flores Guerra ahora se relame las heridas y mantiene una línea de trabajo con tarjetas de apoyo popular, entrega de despensas y productos cárnicos en busca del voto ciudadano para reelegirse.

Tony también descansó al comprobar que por el momento no existen órdenes de aprehensión en su contra en los juzgados penales locales y federales.

Pero Pinky y Cerebro no descansan, así es que hay que ver qué otra cosa se les ocurre...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que la visita de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, a México, es para anunciar la reapertura de la frontera a la exportación de ganado mexicano?