Coahuila: Afectará presencia de Rubén Moreira y Alito Moreno al informe de Manolo Jiménez

Las ausencias de “Alito” Moreno y del diputado federal, Rubén Moreira, en el segundo informe de gobierno de Manolo Jiménez, abonarán a mantener la sinergia entre Coahuila y la Federación.

Así lo expresaron políticos laguneros, que advirtieron que Moreno y Moreira son actualmente considerados como impresentables en la política nacional y non gratos para Claudia Sheinbaum.

Los integrantes del Revolucionario Institucional señalaron que la presencia de ambos personajes será una carga negativa para Jiménez Salinas, por lo que es mejor no verlos por Torreón.

“Alito” Moreno y Rubén Moreira mantienen una confrontación política directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, en tanto que Manolo guarda una cordial relación con Sheinbaum Pardo.

El dirigente nacional del PRI y el líder camaral atacan a Morena y a la Presidenta de la República por el presupuesto del 2026, por la revocación de mandato y por el homicidio de Carlos Manzo.

El próximo informe de actividades de Jiménez Salinas se realizará el próximo 26 de noviembre en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Trascendió que el gobierno de la 4T enviará de representante especial a un importante funcionario federal.

FERNANDO Y AHMSA

La planta acerera Altos Hornos de México se encuentra en proceso de adjudicación y más de 3 mil trabajadores esperan con ansias su indemnización, tras dos años sin recibir salario.

El senador Luis Fernando Salazar, como titular de la comisión senatorial para el rescate de AHMSA, se mantiene al pendiente de la llegada de los nuevos propietarios para cumplir con los acuerdos.

Más de 14 mil trabajadores de Altos Hornos de México se encuentran amparados por la ley de quiebra y deberán ser liquidados conforme a ese derecho una vez que la acería se reactive.

Salazar Fernández es uno de los enlaces entre los empresarios y los trabajadores sindicalizados de la acería para temas de indemnizaciones y salarios caídos.

LA RECOMENDACIÓN

Circula en redes sociales un video en el que el diputado federal Rubén Moreira pide al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, cuidarse de las amenazas del crimen organizado.

Lamentablemente, días después Carlos fue asesinado en un evento público en la ciudad que gobernaba, a pesar de contar con 16 escoltas.

Lo que Rubén debió recomendar a Manzo es que aumentara el número de guaruras como él lo hace, pues tiene 36 elementos estatales a su servicio personal, algunos adiestrados en Israel.

Y todos ellos con cargo al erario público de Coahuila, que es lo mejor.

A VER SI PEGA

Por fin “El Tigre” Ricardo Mejía le atinó a una buena causa y ya propuso una reforma a ley para unificar y estandarizar los cobros de arrastre de grúas y de corralones en México.

El diputado federal del PT denunció que ambos son un cáncer en las carreteras por sus prácticas extorsivas y cobros exorbitantes.

Mejía Berdeja destacó que ya interpuso una reforma a la ley para que se establezcan tarifas justas, para que no se cobre abusivamente y se sancione el desmantelamiento de autos en corralones.

Veremos y diremos...

LICENCIAS AL 50

Módulos de licencias en las distintas regiones de la entidad se vieron ayer abarrotadas por automovilistas que intentan aprovechar los descuentos del Buen Fin.

Y es que el jueves inició la reducción de un 50 por ciento en el precio de licencias y que ahora se pueden conseguir por 505 pesos por dos años y 675 pesos por cuatro años.

La vigencia de los descuentos concluirá junto con el término del Buen Fin y se espera que la promoción sea aprovechada por el mayor número de ciudadanos.

Las licencias de automovilistas se pueden tramitar en línea en la página www.pagafacil.gob.mx.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Se sumará Ricardo Salinas Pliego a Alonso Ancira en la lista de empresarios damnificados, tras enfrentarse al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador?