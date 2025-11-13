Emprobleman a CFE fianzas y transporte para entrega de carbón

Fianzas y transporte se han convertido en dos grandes obstáculos para los productores de carbón que ganaron la reciente licitación de suministro del mineral a la CFE en Coahuila.

En el primero de los temas, los empresarios advierten que las fianzas económicas que solicita la CFE son altas y el peligro de perderlas es elevado, ante las trabas impuestas para meter carbón.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten trato diferenciado a la presidenta Claudia Sheinbaum en Coahuila

Por ello, algunos de los ganadores de la licitación comenzaron a ofrecer los contratos a terceros para evitar perder un dinero o patrimonio al incumplir con el suministro del mineral.

El transporte es otro de los grandes problemas, pues su costo acaba de incrementarse debido al precio del diésel y a la imposibilidad de usar combustible huachicol ante las revisiones federales.

Ex directivos de Altos Hornos de México destacaron que, en sus tiempos, Micare y sus filiales batallaban para surtir los 2 mil millones de toneladas anuales solicitadas para las carboeléctricas.

Refirieron que en ese entonces se tenía una plantilla laboral de 25 mil empleados, cientos de yucles y varias bandas transportadoras de Micare a la CFE para cumplir con el pedido.

Y que, para ellos, es difícil reconocer que los productores mineros particulares, con una fuerza laboral de apenas unos 2 mil empleados, puedan surtir 3 mil millones de toneladas al año.

“Imaginen a los cientos de camiones de carbón que se van a formar diariamente en la carretera 57 a esperar turno para ingresar su pedido”, dijo uno de los ex representantes de AHMSA.

En charla informal, apostaron a que una buena parte de los productores no va a surtir en tiempo y forma y que por lo tanto serán multados por los retrasos.

Sin embargo, dijeron estar dispuestos a reconocer que están equivocados, en caso de que exista un plan maestro para operar el suministro a puro trailerazo.

EL PEOR INSULTO

Me ha tocado escuchar graves insultos en contra del ex gobernador Rubén Moreira Valdez, pero ninguno como el que recientemente expresó el youtuber y publicista Carlos Alazraki.

En un afán de explicar la presencia en su casa del diputado federal del PRI y del fallecido alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, Alazraki dijo que ambos coincidieron para una entrevista.

“Y el bonachón de Rubén aprovechó el momento para darle a Carlos consejos sobre su seguridad personal”, adujo el publicista.

¿Rubén bonachón?, pff, en el rancho a los bonachones se les llama de otra manera...

EL ‘MAISTRO’ DEL SOMBRERÓN

El Movimiento del Sombrero, nacido en Michoacán, ya llegó a Coahuila y su actual representante responde al nombre de Fernando Rodríguez.

El líder estatal del Partido México Avante se presenta con un sombrero de excelente calidad en actos públicos y políticos y su discurso pretende ser libertario y de denuncia.

Lo malo para el abogado castañense es que todo mundo conoce sus deslices y su precio y pocos le siguen el juego, además de que carece del valor suficiente para enfrentar a la delincuencia.

El “demonio de Tasmania” encabezó hace unos días una protesta en el exterior de la alcaldía de Ciudad Frontera con poca gente y un discurso insulso y vacío.

El dirigente político castañense resultó una copia fallida y barata...

LLAMA FOX A MARCHAR

El ex presidente de la República, Vicente Fox Quezada, reiteró su llamado en redes sociales a sumarse este 15 de noviembre a la marcha nacional en honor a Carlos Manzo.

Fox Quezada señaló que el ex alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado recientemente, es un héroe, por el que se quita el sombrero y por quien invita a la marcha pacífica y sin violencia.

En Coahuila, ciudadanos de Torreón y de Monclova participarán en la caminata nacional del próximo sábado a la que convocó el ex mandatario panista.

En Monclova, la cita es en el rallador de queso, sobre el bulevar Francisco I. Madero, a las 18:00 horas; y en Torreón, la marcha saldrá de la fuente del Pensador, a las 10 de la mañana.

LA FRASE DE HOY

“El verdadero poder no es controlar a los demás, es controlarse a uno mismo”: Marco Aurelio.