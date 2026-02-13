Coahuila: Amenaza PAN con expulsar a candidatos simuladores

Opinión
/ 13 febrero 2026
    Coahuila: Amenaza PAN con expulsar a candidatos simuladores
    La advertencia del dirigente nacional panista impedirá la simulación de los aspirantes a legisladores locales, que deberán tomar con seriedad la elección de junio próximo. CUARTOSCURO

Romero Herrera recomendó a los posibles aspirantes olvidarse de hacer alianzas con el PRI, por debajo de la mesa

Seria y contundente fue la advertencia que lanzó el líder del PAN nacional, Jorge Romero, a la dirigente estatal, Elisa Maldonado, y a los próximos candidatos a diputados locales en Coahuila.

Romero Herrera recomendó a los posibles aspirantes olvidarse de hacer alianzas con el PRI por debajo de la mesa, pues en caso de ser descubiertos, serán expulsados del partido albiazul.

Ante la seriedad de la alerta, el legislador federal Memo Anaya y el diputado local Alfredo Paredes perdieron el interés por contender y bajaron su perfil político, aunque mueven alfiles.

Memo esperaba solicitar licencia a la diputación federal y lanzarse por la candidatura al Congreso local, y de ahí ir nuevamente por la alcaldía de Torreón, según acuerdo ya establecido.

Alfredo esperaba también la oportunidad de ir por la reelección bajo las siglas del PRI-PAN, pero el tema se le cebó y ahora anda políticamente desaparecido, aunque muy activo en los negocios.

La advertencia del dirigente nacional panista impedirá la simulación de los aspirantes a legisladores locales, que deberán tomar con seriedad la elección de junio próximo.

NO LA VE FÁCIL

Vencer al abstencionismo es el reto de la coalición de Morena y PT en la elección a diputados locales en Coahuila, reconoció el líder estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja.

Ricardo aclaró que este proceso electoral no es de interés público, que mantiene una votación histórica baja, ya que no están en la boleta alcaldías y presidencia de la república.

Mejía Berdeja recordó que, en el 2020, solo votó el 39 por ciento de la población electoral en Coahuila, aunque una de las causas fue la pandemia de COVID.

El legislador federal destapó como posibles aspirantes del PT a diputados locales a Bebo Z Cruz, por el distrito 3; a Tony Flores, por el 6; Luis Ortiz, distrito 8; y por el distrito 13, a Chepina Flores.

BROMA MACABRA

El empresario Alonso Ancira Elizondo recurrió a la justicia federal para reclamar a Altos Hornos de México supuestos adeudos, en su calidad de empleado de la compañía hoy en quiebra.

Ancira Elizondo exige el pago de 5 meses de salario por cada año trabajado como director general de la acería.

Pide también el pago proporcional de aguinaldo, de vacaciones y de otras prestaciones a las que legalmente tiene derecho.

Y no, no piense usted que es una broma macabra, Alonso Ancira de verdad exige sus derechos laborales a la empresa que llevó a la bancarrota.

EL APRENDIZ

Poco le aprendió de política el castañense Fernando Rodríguez a su ex amigo y ex socio Ricardo Mejía Berdeja.

El líder del nuevo partido estatal México Avante presume que desde importante oficina en la capital del estado se le ofreció una diputación plurinominal en la próxima legislatura local.

El también llamado “Demonio de Tasmania” tiene fama bien ganada de mitómano, así es que quienes lo escuchan dudan de la veracidad de semejante y estrambótica versión.

Sea o no cierta la propuesta, Fernando, a pesar de tantos años junto a Mejía Berdeja, parece que no le aprendió la discreción y secrecía con que algunos temas deben manejarse.

Lo que natura no da, Salamanca no otorga...

ESTOS ERAN DOS AMIGOS

Grandes compadres y amigos fueron durante largos años el dirigente estatal cetemista, Tereso Medina, y el líder regional de la CTM en Piedras Negras, Leocadio Hernández.

Enfrentados por temas políticos, Leocadio fue a dar a la cárcel por exigencia del entonces gobernador Miguel Riquelme a Tereso, tras el apoyo de su compadre a Ricardo Mejía Berdeja.

Ahora, a pocos días de que el mandamás estatal de la CTM pueda llegar a la dirigencia nacional, Leo y su hijo lo denunciaron por extorsión ante la FGR.

Pronto se darán a conocer públicamente los audios en los que Tereso Medina exige a Leo Jr. hablar con su padre para ceder el liderazgo cetemista a cambio de su libertad.

-¿Qué le dijo el ganso a la gansa?

-¡Ven, ganza!

