Coahuila: Vence Hiradier en juicio de amparo a Mery Ayup

El presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup, y el exmagistrado monclovense, Hiradier Huerta, nunca se llevaron bien, aunque se toleraron mutuamente por así convenirles.

Mery Ayup, según dicen, envidió siempre al magistrado su preparación y conocimiento de la ley, e Hiradier siempre también, afirman, se burló de la ignorancia jurídica del magistrado presidente.

El jurisconsulto acerero se fue del servicio judicial en el 2025, pero a su ex jefe Miguel se le olvidó tramitar el pago de la indemnización por retiro y de paso le negaron sus derechos laborales.

Hiradier interpuso un amparo federal, el 1915/2025, que resolvió el pasado 9 de febrero a favor del quejoso y que obliga a Mery Ayup a escuchar a Hiradier y resolver el asunto del pago por retiro.

Por lo que se ve, Mery tenía razón al envidiar a Huerta e Hiradier también la tuvo al burlarse de Miguel...

‘EL CONEJO’ Y LA PRESIDENTA

En una de sus visitas a Pasta de Conchos, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió de manos de la madre del periodista muzquense, Alejandro Mendoza, una solicitud de apoyo.

El joven, al que se le conoce como “El Conejo”, se encuentra en prisión tras enfrentar la ira de la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, por la posesión de un explícito video comprometedor.

Dos veces Sheinbaum Pardo ha regresado a Coahuila, luego de la petición de la progenitora de Alejandro, sin una respuesta positiva.

El próximo 19 de febrero, la mandataria nacional estará de nuevo en Coahuila, para conmemorar otro aniversario luctuoso de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos.

Ojalá, de verdad, ojalá, Claudia Sheinbaum ya traiga una respuesta a la afligida y desesperada madre de Alejandro Mendoza...

CONCESIONES MINERAS

Más de 129 mil hectáreas de superficie, a través de la entrega de 149 concesiones mineras, ha recuperado el gobierno federal en Coahuila.

Así lo informó ayer en la mañanera el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al ubicar a esta entidad entre las tres con mayor terreno entregado, solo por debajo de Morelos y de Tlaxcala.

El 90 por ciento de las propiedades mineras recuperadas en Coahuila son de especuladores que, tras abrir una mina, registraban una concesión en terrenos cercanos en espera de venderla.

¿Dónde he oído eso?

ARREA CRISTI A LA ARRIADA

Con prisa, sin atención y hasta un tanto maleducada, se vio a la aún secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, durante la presentación de la Arriada de Múzquiz.

La funcionaria estatal invitó a los organizadores a una rueda de prensa en Saltillo el pasado miércoles, para anunciar el evento anual que se realiza en marzo en el pueblo mágico.

Sin embargo, Cristi al parecer estaba por salir a otro compromiso y en poco más de cinco minutos hizo la presentación, despidió a sus invitados y dio por concluida la rueda de prensa.

Cuando los organizadores se le acercaron para reafirmar las promesas de apoyo en la organización, la secretaria de Turismo fingió amnesia, se mostró evasiva y evitó comprometerse.

Al salir del lugar y enterarse de que la funcionaria está a punto de dejar el cargo para ir por una diputación local, los organizadores se lamentaron.

-¿Qué le costaba decirnos eso?, nos hubiéramos esperado y ni ella ni nosotros hubiéramos perdido el tiempo, dijo uno de los asistentes.

Lo mejor es que Cristi se la pase pateando el bote hasta el día de su renuncia...

EN EL SALÓN DE DAMAS

Este miércoles, el diputado local Sergio Zenón rendirá su segundo informe de actividades en el salón de Damas del Club de Leones de Sabinas, Coahuila.

La cita es a las 16:30 horas y se espera la asistencia del secretario de Desarrollo Rural, Chuma Montemayor, y de distinguidos invitados especiales del PRI estatal.

Veremos qué informa Zenón...