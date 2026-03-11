Coahuila: Certidumbre para una nueva ola de inversiones

En el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la economía de Coahuila observa una coyuntura decisiva. La expectativa de una segunda ola de inversiones en el país coloca al estado en una posición estratégica, pero también subraya la necesidad de que las negociaciones comerciales avancen con claridad y prontitud para brindar la certidumbre que demandan los mercados y las empresas.

De acuerdo con el reporte periodístico que publicamos en esta edición, autoridades estatales actualmente negocian entre 25 y 35 proyectos de inversión vinculados principalmente a los sectores automotriz, metalmecánico y de electrodomésticos. Se trata de industrias que han sido pilares del crecimiento económico regional y que forman parte de la integración productiva de América del Norte. No obstante, la concreción de estos proyectos depende en gran medida del entorno comercial que resulte de la revisión del tratado.

La experiencia reciente demuestra que las empresas toman decisiones de inversión con base en la estabilidad de las reglas del juego. En ese sentido, el inicio del proceso de revisión del T-MEC representa una oportunidad para fortalecer la certidumbre jurídica y económica que ha caracterizado a la región durante las últimas décadas. Mientras más pronto exista claridad sobre el rumbo del acuerdo, más rápido podrán materializarse los proyectos que hoy se encuentran en negociación.

Coahuila, por su parte, ha construido condiciones favorables para recibir nuevos capitales. La expansión de parques industriales y la construcción de naves especulativas permiten que las empresas que deciden instalarse puedan iniciar operaciones en tiempos competitivos. Esta infraestructura, sumada a la experiencia industrial del estado, así como a la seguridad y a la certidumbre jurídica, lo posiciona como uno de los principales destinos para el nearshoring y la relocalización de cadenas productivas en América del Norte.

Sin embargo, la certidumbre comercial no sólo impacta en la llegada de nuevas inversiones, sino también en el comportamiento del empleo. Las variaciones recientes en las cifras laborales muestran que algunos sectores, como el comercio, pueden registrar fluctuaciones importantes en periodos cortos. En contraste, la consolidación de proyectos industriales tiende a generar empleos más estables y con mayor valor agregado para la economía regional.

Por ello, el avance ordenado de la revisión del T-MEC es fundamental. Un proceso ágil y con resultados claros permitiría disipar la incertidumbre que aún persiste en algunos segmentos del mercado y facilitaría la materialización de los proyectos que hoy se encuentran en análisis.

Coahuila ha demostrado su capacidad para competir en el escenario global. Si la región de América del Norte mantiene su cohesión comercial y se refuerzan las condiciones de certidumbre, el estado estará en condiciones de aprovechar plenamente una nueva etapa de crecimiento económico y desarrollo industrial. Esperemos que el factor Donald Trump no incida en una mayor incertidumbre.