Vigilancia ambiental: es claramente ineficaz en Coahuila

El monitoreo de variables específicas, tanto de fenómenos naturales como de conductas humanas, no puede –no debe– ser un despropósito. O, para decirlo con mayor claridad, el monitoreo debe tener el propósito de proveer información para la toma de decisiones.

Y las decisiones que se tomen, a partir de la información del monitoreo, deben estar orientadas a mantener las variables vigiladas dentro de los parámetros deseables. En otras palabras, el monitoreo no es un fin en sí mismo, sino un elemento dentro de un sistema que persigue un propósito.

En el caso de las variables que vigila de forma permanente una autoridad pública, el asunto cobra aún mayor relevancia pues, en sentido estricto, las actividades de monitoreo están ligadas al ejercicio del presupuesto público y éste, a su vez, se construye a partir de las responsabilidades del Estado.

Tener claro lo anterior es indispensable para evaluar si la actividad de monitoreo es útil o no a los propósitos colectivos y, en última instancia, para demandar de las autoridades la reorientación de sus funciones, de forma que todas sus actividades tengan un objetivo concreto, medible.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a las estadísticas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ), de acuerdo con las cuales, Coahuila fue el tercer estado de la república en el que mayor número de inspecciones se realizaron a la industria durante el 2025.

En dicho periodo, solamente dos entidades registraron cifras superiores a las de nuestro estado: Chihuahua y la Ciudad de México. En total, de acuerdo con la estadística oficial, las empresas asentadas en Coahuila fueron visitadas en 120 ocasiones durante ese lapso.

Que Coahuila sea la tercera entidad más “vigilada” en materia ambiental debería conducirnos a concluir, a primera vista, que las normas relativas al cuidado y protección del medio ambiente se cumplen mejor aquí que en otras demarcaciones territoriales.

La evidencia a la vista, sin embargo, habla de una realidad muy distinta, al menos en la Región Sureste.

Y es que, como lo hemos reseñado largamente, al menos en materia de contaminación del aire existe una sólida evidencia en el sentido de que el monitoreo oficial no está representando ninguna diferencia. Muy probablemente pueda decirse lo mismo en materia de contaminación del suelo y, aunque con un impacto probablemente menor, también del agua.

Porque lo importante no es sólo monitorear, sino que el resultado de tal monitoreo se traduzca en acciones concretas, justo en el sentido del nombre de la institución responsable de llevarlo a cabo: proteger el medio ambiente.

Y si eso no se percibe a simple vista, entonces no se puede concluir otra cosa, sino que el monitoreo carece de eficacia.